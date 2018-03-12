BDDK’dan kredi dercelendirme kuruluşu açıklaması

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'den kredi derecelendirme kuruluşu hakkında açıklama geldi. Akben bu yıl içinde ulusal kredi derecelendieme kuruluşu kurulacağını belirtti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, “Ulusal kredi dercelendirme kuruluşunu bu yıl içerisinde kuracağız.” açıklamasında bulundu.
Uluslararası kredi dercelendirme kuruluşu Moody’s geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu “Ba1″den “Ba2″ye düşürmüş, not görünümünü “negatif”ten “durağan”a çevirmişti.
Son güncelleme: 16:0412.03.2018