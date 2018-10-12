Kongolu Moumbague Ankara’da berber dükkanı açtı

Kongo Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye üniversite okumak için gelen Thibaut Moumbague, Ankara'da açtığı kuaför salonunda müşterilerine Afrika'ya özgü saç modelleri yapıyor. Öte yandan Suriyeliler de İstanbul'da kendi berberlerini açıyor.

Moumbague, 2010 yılında üniversite okumak için geldiği Türkiye’de Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra Ankara’da bir kuaför salonu açtı. Yıllardır biriktirdiği parayla başkentin Ayrancı semtinde 6 ay önce açtığı kuaför salonunda hem erkek hem bayan müşterilerine hizmet veriyor. Genç Afrikalı girişimci Moumbague’nin kuaför salonu açma fikri, kendi zevkine göre gidecek bir kuaför bulamayınca ortaya çıkmış.

Moumbague, AA muhabirine kuaför salonunu açmaya karar verişini şöyle anlattı:

“Üniversiteden mezun olduktan sonra ne iş yapacağım konusunda çok düşünüyordum. Sonra şunu düşündüm; Afrikalılar olarak kuaför konusunda bir sorun yaşıyoruz. Afrikalı olduğumuz için saçlarımız da biraz farklı, saçlarımızı kesmek de biraz zor. Mesela erkekler, çizgiyi çok seviyor. Bayanlar da Afrika örgüsünü çok seviyor. Fakat burada bunu yapan insan yok. Bunu çok düşündüm ve arkadaşlarımla görüştüm. Onlar da bana destek verdiler.”

Kuaför salonunu açmadan önce resmi işlemle ilgili vergi dairesine gidip nasıl bir prosedür izlemesi gerektiğine dair bilgi aldığını belirten Moumbague, iş yerini açma sürecinde Türklerin kendisine yardım ettiğini dile getirdi.

TÜRK KADINLARI AFRİKA ÖRGÜSÜNE İLGİ DUYUYOR

Saç kesmeyi memleketinde öğrendiğini ifade eden Moumbague, salonunu başlangıçta erkekler için açtığını fakat kadınların gelmeye başlamasıyla hem erkek hem kadın kuaförlüğü yapmaya başladığını söyledi. Moumbague, “Türk kadınları Afrika örgüsüne çok ilgi duyuyor. Afrika örgüsü ve Afro dalgası modelimiz var. Bayanlar için örgü yapmak zor, yaklaşık 7 saat sürebiliyor. Günde iki tane yapabiliyoruz.” diye konuştu. Yaptığı işten duyduğu memnuniyeti dile getiren Moumbague, “Sadece erkekler günde ortalama 7 kişi geliyor. Normalde Afrikalıları düşündüm. Sonra Türkler de gelmeye başladı. Diğer yabancılar da geliyor.” ifadelerini kullandı.

SURİYELİLER DE BERBER AÇIYOR

Öte yandan Suriyelilerin Türkiye’de sıkça yaptıkları mesleklerden biri berberlik. İstanbul’da Berberler Odası’na kayıtlı 60 tane Suriyeli berber var ancak gerçekte sayıları çok daha fazla. Esnaf Suriyelilerin Berberler Odası’nın belirlediği fiyat listesine uymamalarından şikayetçi. Suriyelilerin pazar günü karar alınmasına rağmen dükkan açtıklarını söylüyorlar. Suriyeli berberler ise işlerin iyi olduğunu çevre ile sıkıntı yaşamadıklarını söylüyor. Türk Berber sakal tıraşını 10 TL’ye yaparken Suriyeli berber 5 TL’ye yapıyor.

AA-SOZCU.COM.TR