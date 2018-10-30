Bin 100 odalı saraya bin 108 işçi aldılar

Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe’deki bin 100 odalı sarayının genel bakımı ile diğer hizmetlerini yapmak üzere ‘sürekli işçi’ kadrosuna 1.108 işçi alındı.

Daha önce taşeron işçilere yaptırılan bu hizmetler için de kadro açılmasıyla sarayda çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçi sayısı iki kat birden artarak Haziran sonu itibarıyla 2 bin 374'e çıktı. Bu sayının, seçimlerden sonra oluşturulan yeni kurullarla birlikte çok daha yukarılara çıktığı tahmin ediliyor. Kadronun genişlemesiyle Cumhurbaşkanlığı'na ait telefon sayısında da iki kata varan artış oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak Meclis'e gönderilen 2019 yılı bütçe verileri, yıllardır merak edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hizmet veren işçi sayısını da gün yüzüne çıkardı. Sarayın inşa edildiği günden bu yılın ilk yarısına kadar olan dönemde, sarayda çalışan memur ve sözleşmeli personel sayısı bilinmekle birlikte, sarayın genel temizliği, yemeklerin sunumu, bahçe bakımı ve teknik hizmetlerin karşılanması gibi işlerde kaç işçinin çalıştığı bilinmiyordu. Bu yılın başından itibaren taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına alınmasıyla işçi sayısı da netleşmiş oldu. Bütçe verilerine göre, haziran sonu itibarıyla Cumhurbaşkanlığı'nda1.108 işçi , 479 kadrolu memur, 787 sözleşmeli personel çalışıyor.

Telefon sayısı ikiye katlandı

Cumhurbaşkanlığı kayıtlarında görünen toplam telefon sayısı haziran sonu itibarıyla, geçen yıla göre yaklaşık iki kat artarak 2 bin 84'ten 4 bin 137'ye çıktı. Aynı dönemde faks sayısı da 89'dan 95'e çıktı. Telefon sayısında en büyük artış santrale bağlı telefonlarda yaşandı. Santrale bağlı telefon sayısı son bir yılda bin 746'dan 3 bin 783'e, cep telefonu sayısı da 301'den 317'ye çıktı. Müstakil telefon sayısı 37'de kaldı.