Bankalar ve eczaneler bugün açık mı? Kargo, PTT, noter çalışıyor mu?

Bugün 29 Ekim 2018 (Pazartesi) yani Cumhuriyet Bayramı... Resmi tatil olarak kabul edilmiş olan Cumhuriyetimizin kuruluş gününde resmi kurumlarında mesai durumları merak ediliyor. Ayrıca eczane ve kargo gibi gündelik hayatın içinde büyük önem taşıyan kurumların da bugün çalışıp çalışmayacağı araştırılıyor.

2018 yılının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm ülkede coşkuyla kutlanacak. Bu sene (2018) 29 Ekim’in pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle vatandaşlar 29 Ekim resmi tatil olduğu için “bankalar, eczaneler ve postaneler açık mı?” sorusunu soruyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her sene kutlanan Cumhuriyet Bayramı bu sene de kutlanacak. Pazartesi gününe denk gelen, 29 Ekim 2018 resmi tatil. 29 Ekim’de okullar tatil olacak ve çalışanlar izinli sayılacak.

BANKALAR, ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim'de, kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Kargo şirketlerinin açık olup olmayacağını, ilgili şubeleri arayarak öğrenebilirsiniz. 29 Ekim tarihinde nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.

CUMHURİYET ZAFERLERLE TAÇLANDI

Anadolu işgal altındaydı. Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım attı, kurtuluş ateşini yaktı. Zafer üstüne zafer kazandı. Bir yandan da Cumhuriyet'e giden yolun taşlarını döşedi. Bunun ilk adımı ise 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı oldu. Yeni bir anayasa hazırlandı. 1923'te ise sıra; Cumhuriyet'in ilan edilmesine gelmişti.

Tarih: 28 Ekim 1923… Türkiye Devleti, bir hükümet kriziyle karşı karşıyaydı. Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Fethi Okyar ve Kazım Özalp'i Çankaya Köşkü'nde yemeğe davet etti. “Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz” dedi. Yemekten sonra İsmet İnönü ve Mustafa Kemal sabaha kadar Meclis'e sunulacak taslak üzerinde çalıştı. Atatürk, metnin ilk maddesinin yanına el yazısıyla şunu yazdı: “Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir.”

Tarih: 29 Ekim 1923… Meclis, saat 18.00'de toplandı. Genel Kurul sıralarında 158 milletvekili oturuyordu. İnönü, Meclis'e Anayasa'nın birinci maddesinin değiştirilmesi teklifini sundu. Bu öneri, Genel Kurul'da büyük tartışmalara neden oldu. Kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Bütün milletvekilleri ayağa fırlayıp dualar eşliğinde üç kez “Yaşasın Cumhuriyet” diye bağırdı… Falih Rıfkı Atay, o anda Meclis'te yaşanan heyecanı şöyle anlattı: “Oylamada yanımda bulunan Osmanlı'nın dahiliye vekili Hazım Bey'i hatırlıyorum. ‘Kabul edenler' diye sorulunca iki elini birden kaldırdı.”