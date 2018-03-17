Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet ve gram altın kaç lira? İşte 17 Mart 2018 Cumartesi güncel altın fiyatları

Altın yükselişini sürdürüyor! 17 Mart Cumartesi 2018 bugün çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları bugün dün ki kadar olmasa da yine de yüksek seyrediyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları bugün güne yükselişle başladı. 17 Mart 2018 Cumartesi Gram altın 164,82 liradan alınırken 164,94 liradan satılıyor. İşte 17.3.2018 güncel altın fiyatları...