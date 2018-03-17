Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet ve gram altın kaç lira? İşte 17 Mart 2018 Cumartesi güncel altın fiyatları

17.3.2017 Cumartesi altın fiyatları belli oldu. Altında yükselişk sürüyor. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Gram altın 164-165 lira arasında değişen fiyatıyla yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira? İşte 17 Mart 2018 Cumartesi güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
164,82 liradan alınırken, 164,94 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 263,71 liradan alınırken 269,68 liradan satılıyor. Yarım altın da 525,77’den alınırken 539,35 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1096,00 liradan alınıp 1108,00 liradan alıcı buluyor.
ÇEYREK ALTIN NEDİR?
Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.