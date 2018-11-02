Bugün ekonomide ne oldu? (02.11.2018)

Türkiye'de en fazla gelir vergisi tahakkuk eden kişi ve kurumlar açıklandı. Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisinin genişletilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye'nin ünlü ev aletleri üreticisi Arzum'un Çinlilere satılacağı iddia edildi. Vatandaşlar 26 Ekim ile biten haftada 598 milyon dolar ve 17 milyon euro alırken dolar/TL, Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentilerle 5.41 seviyesine kadar geriledi. İşte 2 Kasım Cuma günü ekonomide yaşananlar...

1) EN FAZLA VERGİ VEREN KİŞİ VE KURUMLAR AÇIKLANDI

Türkiye’de en fazla gelir vergisi tahakkuk eden kişi ve kurumlar açıklandı. Enka Holding’in kurucusu vefat eden iş insanı Şarık Tara, 53 milyon 583 bin TL ile şahıslar bazında birinci oldu. Şirket bazında Merkez Bankası vergi rekortmeni oldu. Bankaya 3 milyar 91 milyon 367 bin TL ile kurumlar vergisi tahakkuk etti.

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2) BEDELSİZ ARSANIN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisinin genişletilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecek.

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3) ÜNLÜ TÜRK FİRMASINI ÇİNLİLER Mİ ALIYOR?

Türkiye’nin ünlü ev aletleri üreticisi Arzum’un Çinlilere satılacağı iddia edildi. Şirkete 100 milyon dolar değer biçiliyor. Mediterra Capital Yönetici Ortağı Ahmet Faralyalı, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Satış sürpriz olmaz” diye konuştu.

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4) DOLAR VE EURO ALDIK

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 26 Ekim ile biten haftada yaklaşık 1.35 milyar dolar artışla 157.9 milyar dolar oldu. Vatandaşlar 26 Ekim ile biten haftada 598 milyon dolar ve 17 milyon euro aldı.

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5) DOLAR NE KADAR OLDU?

Türkiye’nin ABD’nin İran’a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentilerle yönünü aşağı çeviren dolar/TL, ABD ile Türkiye’nin bakanlara yönelik yaptırımları karşılıklı kaldırdığı haberi sonrasında 5.4184 seviyesine kadar geriledi.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi açıklamanın ardından yüzde 18 seviyesinin altına gerilerken, hisse senetleri piyasası yüzde 2 civarı, bankacılık endeksi de yüzde 3’ün üzerinde primli hareket ediyor.

ABD, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yaptırım listesinden çıkardı. İki bakan ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson’ın Türkiye’deki tutukluluğu nedeniyle ABD tarafından Ağustos ayında yaptırım listesine alınmıştı.