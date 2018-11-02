Bugün ekonomide ne oldu? (02.11.2018)

Türkiye’de en fazla gelir vergisi tahakkuk eden kişi ve kurumlar açıklandı. Enka Holding’in kurucusu vefat eden iş insanı Şarık Tara, 53 milyon 583 bin TL ile şahıslar bazında birinci oldu. Şirket bazında Merkez Bankası vergi rekortmeni oldu. Bankaya 3 milyar 91 milyon 367 bin TL ile kurumlar vergisi tahakkuk etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisinin genişletilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecek.
Türkiye’nin ünlü ev aletleri üreticisi Arzum’un Çinlilere satılacağı iddia edildi. Şirkete 100 milyon dolar değer biçiliyor. Mediterra Capital Yönetici Ortağı Ahmet Faralyalı, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Satış sürpriz olmaz” diye konuştu.
Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 26 Ekim ile biten haftada yaklaşık 1.35 milyar dolar artışla 157.9 milyar dolar oldu. Vatandaşlar 26 Ekim ile biten haftada 598 milyon dolar ve 17 milyon euro aldı.
Türkiye’nin ABD’nin İran’a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentilerle yönünü aşağı çeviren dolar/TL, ABD ile Türkiye’nin bakanlara yönelik yaptırımları karşılıklı kaldırdığı haberi sonrasında 5.4184 seviyesine kadar geriledi.
Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi açıklamanın ardından yüzde 18 seviyesinin altına gerilerken, hisse senetleri piyasası yüzde 2 civarı, bankacılık endeksi de yüzde 3’ün üzerinde primli hareket ediyor.
ABD, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yaptırım listesinden çıkardı. İki bakan ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson’ın Türkiye’deki tutukluluğu nedeniyle ABD tarafından Ağustos ayında yaptırım listesine alınmıştı.
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