Bugün ekonomide ne oldu? (17.10.2018)

2023 vadeli tahvillerin yüzde 60'ı ABD'li yatırımcılara satıldı. Türkiye'nin kısa vadeli borç stoku 114.3 milyar dolara geriledi. EPGİS'in hesabına göre benzine 28 kuruşluk bir indirim yapılması halinde fiyat düşüşleri artık pompaya yansıyacak. Marmarabirlik zeytin fiyatlarını açıklarken dolar/TL de piyasalarda hakim olan iyimser havanın etkisiyle 5.70'in altına geriledi. İşte 17 Ekim Çarşamba günü ekonomide yaşananlar...

1) TÜRK TAHVİLLERİNİ ABD’LİLER TOPLADI

Türkiye dün uluslararası borçlanma pazarında Aralık 2023 vadeli tahvil ihraç etti. Tahvil ihracının tutarı 2 milyar dolar oldu.

Tahvilin yüzde 60’ı ABD, yüzde 23’ü İngiltere, yüzde 11’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 5’i Türkiye, ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

İLGİLİ HABER Türk tahvillerini ABD'liler topladı

2) TÜRKİYE’NİN DIŞ BORCU NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta 2017 sonuna kıyasla yüzde 3,6 azalarak 114,3 milyar dolara geriledi.

İLGİLİ HABER Türkiye'nin dış borcu ne kadar?

3) 28 KURUŞ SONRA BENZİN UCUZLAYABİLİR

EPGİS’in hesabına göre benzine 28 kuruşluk bir indirim yapılması halinde fiyat düşüşleri artık pompaya yansıyacak. Eşel mobil sistemde yapılan son ÖTV zammıyla birlikte benzin fiyatları 16 Ağustos’tan bu yana sabitti. İndirim ve zamlar pompaya yansımıyordu.

İLGİLİ HABER 28 kuruş sonra benzin ucuzlayabilir

4) ONLARCA ARAZİ KAMULAŞTIRILACAK

Kuzey Marmara Çevre Otoyolu kapsamında Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, Eyüpsultan, Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, Kartepe, İzmit (Merkez) gibi pek çok ilçede onlarca arazi için kamulaştırma kararı verildi. Karar Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

İLGİLİ HABER Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Onlarca arazi devlete geçiyor...

5) ZEYTİN FİYATLARI AÇIKLANDI

Geçtiğimiz hafta yapılan kooperatifler toplantısı sonrasında 12 Ekim Cuma günü alımlara başlayan Marmarabirlik Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda ürün alım fiyatlarını da belirledi. Ortalama olarak yüzde 10 artış yapılarak, tavan fiyat 12.60 TL, taban fiyatta 4.80 TL, yağlık 3.25 TL olarak belirlendi.

İLGİLİ HABER Marmarabirlik zeytin fiyatlarını açıkladı!

6) DOLAR NE KADAR OLDU?

ABD’li Rahip Andrew Brunson’ın Cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından ABD ile ilişkilerin iyileşeceğine yönelik artan iyimserlik ve gelişmekte olan piyasalardaki olumlu havaya paralel dolar/TL 5.70’in altına geriledi.