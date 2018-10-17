Bugün ekonomide ne oldu? (17.10.2018)

Türkiye dün uluslararası borçlanma pazarında Aralık 2023 vadeli tahvil ihraç etti. Tahvil ihracının tutarı 2 milyar dolar oldu.
Tahvilin yüzde 60’ı ABD, yüzde 23’ü İngiltere, yüzde 11’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 5’i Türkiye, ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.
Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta 2017 sonuna kıyasla yüzde 3,6 azalarak 114,3 milyar dolara geriledi.
EPGİS’in hesabına göre benzine 28 kuruşluk bir indirim yapılması halinde fiyat düşüşleri artık pompaya yansıyacak. Eşel mobil sistemde yapılan son ÖTV zammıyla birlikte benzin fiyatları 16 Ağustos’tan bu yana sabitti. İndirim ve zamlar pompaya yansımıyordu.
Kuzey Marmara Çevre Otoyolu kapsamında Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, Eyüpsultan, Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, Kartepe, İzmit (Merkez) gibi pek çok ilçede onlarca arazi için kamulaştırma kararı verildi. Karar Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Geçtiğimiz hafta yapılan kooperatifler toplantısı sonrasında 12 Ekim Cuma günü alımlara başlayan Marmarabirlik Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda ürün alım fiyatlarını da belirledi. Ortalama olarak yüzde 10 artış yapılarak, tavan fiyat 12.60 TL, taban fiyatta 4.80 TL, yağlık 3.25 TL olarak belirlendi.
ABD’li Rahip Andrew Brunson’ın Cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından ABD ile ilişkilerin iyileşeceğine yönelik artan iyimserlik ve gelişmekte olan piyasalardaki olumlu havaya paralel dolar/TL 5.70’in altına geriledi.
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