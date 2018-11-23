Bulgarlar akaryakıt istasyonlarına akın etti

Türk Lirası'nın değer kaybıyla birlikte Bulgaristan'dan Türkiye'ye alışveriş yapmaya gelenlerin sayısında büyük bir artış yaşandı. Öyle ki eskiden ucuz diye Türkiye'den sınır geçilip benzin alınırken şimdi Bulgarlar depoyu Edirne'de dolduruyor.

Türk Lirası değer kaybettikçe Türkiye yabancılar için ucuzluyor. Bulgarlar Edirne’ye geçip buradaki pazarlardan ucuza alışveriş yapıyorlar. Son günlerde ise Bulgar ve Yunan sınırından Türkiye’ye giriş yapan otomobiller Edirne’de araçlarının depolarını ağzına kadar doldurmaya başladı. Sınır ilçelerinde işletmecilik yapan benzin istasyonlarından aldığımız bilgilere göre Bulgarlar benzin fiyatlarının daha yüksek olduğu dönemde depo başına 13 euro (80 TL) civarında kâr ediyordu.

ASGARİ ÜCRET 260 EURO

13 euro Türkiye’de az bir para olmadığı gibi Bulgaristan’da da az para değil. Bulgaristan’da aylık asgari ücret 260 euro.

13 euroda Bulgaristan’da çalışan bir asgari ücretlinin 1.5 günlük maaşına denk geliyor.

Bugünkü duruma göre ise Global Petrol Prices’ın verilerine göre Bulgaristan’da bir litre benzinin fiyatı 1.16 Euro’ya denk geliyor. Edirne’de ise bu fiyat 1.06 euro. Yani bugün itibariyle Edirne’de benzin Bulgaristan’dan litre bazında 10 cent (60 kuruş) daha ucuz.

‘MARKETİ BÜYÜTMEYİ DÜŞÜNÜYORUM’

Sınıra giden yol üzerinde bulunan ve ismini vermek istemeyen istasyon işletmecisi böyle bir duruma alışık olmadığını söylüyor. Benzin istasyonu işletmecisinin sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Bizim de alışkın olmadığımız bir durum oldu. Eskiden buradan oralara gidilirdi yakıt almak için ama şimdi neredeyse günde 40-50 otomobile yakıt verir olduk. Mayıs ayından önceye göre satışlarımız arttı. Sadece yakıt almıyorlar. Pazarlar ve marketlerimizden de alışveriş yapıyorlar. Ben şahsen eğer komşularımız gelemeye devam edecekse istasyonumdaki marketi büyütmeyi daha çok çeşit getirmeyi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Daha önce akaryakıt almak için Türk vatandaşların Yunan sınırına gittiğini belirten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “TL / Euro'da yaşanan değişim öncesinde sınır kapılarına yakın illerimizde yaşayan vatandaşlarımız, akaryakıt fiyatlarını pahalı buldukları için sık sık Yunanistan ve Bulgaristan'a geçiş yapıyorlardı. Bu tarihsel bilgiler ışığında bugüne baktığımızda durum tersine döndü. ” dedi.

DEPO BAŞINA 80 TL KAR YAPIYORLAR

Eşel Mobil Sistemi’nin bu konuda amaçlanan sonuca ulaştığını söyleyen Aktaş, “Devletimizin fiyat artışlarına karşı ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla, sosyal devlet niteliğini de göz önünde bulundurarak geçtiğimiz Mayıs ayında yürürlüğe koyduğu Eşel Mobil sistemi amaçlanan sonucu sağlamıştır. Eşel Mobil sisteminde, akaryakıt fiyatlarında yapılacak fiyat artışları ÖTV'den karşılanmaktadır. Eşel Mobil neticesinde Türkiye'deki akaryakıt fiyatları TL/LEVA paritesinin de etkisiyle, sınır komşumuz ülke vatandaşları için uygun bir nitelik kazanmıştır. Bunun neticesinde sınır komşumuz olan ülkelerin vatandaşları başta Edirne ilimiz olmak üzere sınır illerinde bulunan istasyonlardan yoğun şekilde satın alma yapmaktadır. Üyelerimizden aldığımız bilgilere göre Türkiye'den alım yaptıklarında depo başına TL bazında 70-80 TL avantaj elde etmektedirler. Bu da bölgedeki istasyonların satış hacimlerine olumlu etki yapmaya başlamıştır” diyor.

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