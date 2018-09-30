Çekirdek de artık zamlı çitlenecek

Kuruyemişte ithal ürünlere olan bağımlılık fiyatları tırmandırdı. Dövizdeki artış dolayısıyla kuruyemişte zam yüzde 30’u buldu. Yerli üretici ise ithalattan şikayetçi.

Hemen her ürüne gelen zamlardan, kuruyemiş de etkilendi ve yüzde 30'a varan fiyat artışları yaşandı. Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD), Başkanı Hüsamettin Karaman, “Kuruyemişte genel bir artış söz konusu, yüzde 30 civarında bir fiyat değişimi yaşandı.İthal kuruyemiş de sektörü olumsuz etkiliyor” dedi.

VERGİLER DÜŞÜRÜLDÜ

Karaman, Ankara'da yaptığı açıklamada, “Aşure ayı ile birlikte kuruyemiş fiyatları da gündeme geldi. Aşurenin olmazsa olmazı ceviz ve badem ithal ve artan kur oranlarından etkilendi. Dolarla ithal edilen bu ürünlerin iç pazarda TL ile satışa sürülmesi, zammı da beraberinde getirdi” dedi.

TÜKSİAD'ın yıllardır kuruyemişte kaçakçılığın önüne geçmek amacıyla ithalat vergi oranlarının düşürülmesi için çabaladığını anlatan Karaman, “Gümrük vergisi oranı badem ve cevizde yüzde 43.2'den yüzde 15'e, Kaju'da ise yüzde 30'dan yüzde 10'a düşürüldü. Ancak, haziran ayındaki ABD menşeli badem, ceviz ithalatına yüzde 20 ek gümrük vergisi getirilmesiyle birlikte ithalatta vergi oranları ABD'den gelen bazı ürünler için yüzde 35 oranına tekrar yükseldi” açıklamasını da yaptı.

Çin'den ithalat yerli üreticiyi vuruyor

Çin'den ithal edilen ay çekirdeği miktarının yerli üretime olumsuz etkileri olduğunu aktaran Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Karaman “Çin'deki ay çekirdeği ithalatı 2018'in ilk 7 ayında oran yaklaşık 62 bin tona yaklaşarak 75 milyon dolar ile iç pazarda yer buldu. Bu durum yerli ay çekirdeği üretim tüketiminde önemli düşüşe neden oldu. Yerli ay çekirdeğin fiyatı siyah Çin çekirdeğinin fiyatının yarısından düşük olmasına rağmen tüketici, ithal Çin çekirdeğini tercih ediyor” diye konuştu.