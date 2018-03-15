Çiftlik Bank nedir? Gelişmeler bitmiyor… İşte Çiftlik Bank detayları

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Çiftlik Bank birçok kişiyi yüksek kâr vaadiyle kandırması nedeniyle büyük tepki çekiyor. Çiftlik Bank mağdurları tepkilerinin seviyesini artırırken, Çiftlik Bank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın hakkında da birçok gelişme bulunuyor. İşte Çiftlik Bank nedir sorusunun cevabı ve merak edilenler...

Açılan tesisler, reklam kampanyaları, yüksek kâr vaadi derken Çiftlik Bank geride birçok mağdur bırakarak battı. Çiftlik Bank batmasıyla Türkiye gündeminin ilk sıralarına kadar yükseldi. Çiftlik Bank’ı daha önce duymayanlar ise Çiftlik Bank nedir sorusunu sormaya başladı. İşte Çiftlik Bank hakkında merak edilenler…

ÇİFTLİK BANK NEDİR?

Çiftlik Bank’ın kayıplara karışan CEO Mehmet Aydın hakkında birçok detay merak ediliyor. Birçok kez saadet zinciri iddialarıyla gündeme gelen Çiftlik Bank'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Çiftlik Bank'ın merkezinin boşaltılmasının ardından Çiftlik Bank tesisleri mağdurlar tarafından basıldı. Habertürk Gazetesi yazarı Gökhan Şen geçtiğimiz günlerde yazısında Çiftlik Bank'ı şu şekilde anlattı; Firmanın 1 yılda yapılan yatırımın 2.2 katının geri alındığının şirket tarafından söylendiğini belirterek, şirketin ‘saadet zinciri’ benzeri bir yapıya bürünebileceğine dikkat çekti. Çiftlik Bank bir uygulama. Sitesindeki bilgilere göre siz bu oyundan inek, keçi, tavuk alıyor ve bunları beslemek için yem elde edip o yemleri deponuzda saklıyorsunuz. Sonra yatırdığınızın en az 2.2 katını 1 yılda kazanıyorsunuz. Bu sırada da sizden gelen paralar ile bu şirket gerçek yatırım yapıyor. Çiftlik, tesis, büyük baş hayvan. Üstelik biriken paralarınız ile bu firmanın çeşitli bayilerinden, yine kendi çiftliklerinden gelen peynir, sucuk gibi ürünleri satın alabiliyorsunuz. Bununla da bitmiyor, başlarda uygulanan ancak sonradan ara verilen sisteme göre arkadaşlarınızı getirdikçe fazladan para da kazanıyorsunuz.

KURUCUSU MEHMET AYDIN ESKİ RAPÇİYMİŞ

Tesislerini dualarla ve mehter marşlarıyla açan 27 yaşındaki Mehmet Aydın, yaptığı dolandırıcılıkla Türkiye gündemine oturdu. Hemen her gün hakkında yeni bir şeyler ortaya çıkan Aydın’ın ‘Arabesk rap’ söylediği bir de klibinin olduğu ortaya çıktı.

ÇİFTLİK BANK TUTUKLAMALARI BAŞLADI

Çiftlik Bank soruşturmasında bir son dakika haberi geldi. Soruşturma kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve İstanbul'da ikametine yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyesi Cemal Çolak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz günlerde, Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konulmuştu. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çiftlik Bank’ın yönetim kurulu üyelerinden Cemal Çolak (35), İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan ikametine yapılan operasyon sonucu ‘nitelikli dolandırıcılık suçundan’ gözaltına alınarak Sakarya’ya getirilmişti.

KRİPTO PARA İŞİNE DE GİRMİŞLER

Kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan Çiftlik Bank'ın sahipleri sırra kadem bastı. Şirketin sahiplerinden Mehmet Aydın'ın bir süre önce üyelere sosyal medya üzerinden gönderdiği videoda kripto para üretim çiftliği de kurdukları görülüyor.

O videoda kripto para çiftliğini tanıtan Aydın, üyelere “Bitcoin batsa bile Çiftlik bank yine hayatına devam eder” diyerek sesleniyor.