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‘Defne Samyeli cezası’ kaldırılsın teklifi

Kamuoyunda 'Defne Samyeli cezası' olarak bilinen TÜİK sorularını yanıtsız bırakmaya verilen para cezasının kaldırılması için Meclis'te kanun teklifi verildi.

Deniz AYHAN
android-time 14:38
Haberler Ekonomi
‘Defne Samyeli cezası’ kaldırılsın teklifi
Kamuoyunda 'Defne Samyeli cezası' olarak bilinen TÜİK sorularını yanıtsız bırakmaya verilen para cezasının kaldırılması için Meclis'te kanun teklifi verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çok sayıda vatandaşa, 2018 Ekim ayı Hanehalkı Bütçe Araştırması anketine katılmadıkları gerekçesiyle, bin 322 lira ceza kesti. Ev adreslerine ‘'İdari yaptırım cezası'' gelen vatandaşlar şoke oldu.

2013 yılında TÜİK görevlilerinin anketine katılmayı reddeden ünlü sunucu Defne Samyeli'ne de 923 lira para cezası verilmiş Samyeli, ‘'TÜİK görevlileri pedime kadar soru sordu'' diyerek isyan etmişti. Ceza bu yıl bin 322 liraya yükseldi ve çok sayıda vatandaşa da ankete katılmayı reddettikleri için ceza kesildi.

CEZA KALDIRILSIN

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TÜİK'in yaptığı anketlere katılmak istemeyen vatandaşlara verilen cezanın kaldırılması için kanun teklifi hazırladı. Bülbül, “Bilgilerin verilmesinin zorunluluğu, bilgileri toplama biçimi ve cezai yaptırımı Anayasa'yı ve bununla birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ihlal etmektedir” dedi. TBMM'ye sunulan yasa teklifi kabul edilirse TÜİK anket gerekçesiyle vatandaşlara para cezası kesemeyecek.

SAMYELİ'YE CEZA KESİLMİŞTİ
TÜİK, 2013'te yaptığı ankette, Samyeli'nin adresini örnek hane olarak seçmişti. Anketörler üç kez evi ziyaret etti ancak Samyeli ankete katılmak istemedi. Bunun üzerine TÜİK uyarı yazısı göndererek ankete katılmaması durumunda para cezası kesileceğini tebliğ etti. Samyeli, itiraz dilekçesi yazdı, itirazı kabul edilmeyerek 923 lira ceza kesildi. Samyeli, konuyu AYM'ye kadar taşıdı ancak AYM de özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine karar verdi ve başvurusunu reddetti. 5429 sayılı TÜİK kanununun 54. Maddesi bu konudaki para cezasop yaptırımını düzenliyor.

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Son güncelleme: android-time 14:4717.11.2018
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