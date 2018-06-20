Dolar gözünü seçime çevirdi! Dolar ne kadar oldu?

ABD ile Çin arasındaki gerilimin geniş çaplı bir ticaret savaşına dönüşeceği kaygıları aralarında TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik küresel riskten kaçışı tetiklerken dolar/TL de 4.75 civarında dalgalı bir seyir izliyor.

Bankacılar 24 Haziran seçimlerine sadece birkaç işlem günü kaldığına dikkat çekerken seçim sonuçlarının piyasalardaki en önemli yön belirleyici olacağını bekliyorlar.

Dolar/TL’de seçimler öncesi küresel ticaret savaşı endişesi belirleyici olmaya devam ederken son dönemde getirilerde sert yükselişlerin yaşandığı tahvil bono piyasasında ise dün yüklü itfa döneminin Haziran bölümünün tamamlanması ile birlikte nispeten daha sakin bir seyir bekleniyor.

Bankacılar tahvil getirilerinde normalde yatırımcıların uzun vadeli alımlara yöneltmesi beklenen bu denli sert yükselişin ardından bile henüz kuvvetli bir iyimserlikten söz edilemediğine dikkat çekiyorlar. Bankacılar bu etkinin seçim sonuçlarına kadar devam etmesini bekleniyorlar.

Dün yeniden ihracı gerçekleştirilen tahvillerden 10 yıllık göstergede bileşik getiri önceki gün 50 baz puan yükselişmiş ve son iki aylık yükseliş 440 baz puana ulaşmıştı. Ancak ihalelerin ardından 10 yıllık getiri dün 20 baz puan civarında geriledi.

Tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapanmıştı. Dün gösterge 10 yıllık getiri spot kapanışta yüzde 16.96 seviyesinden gerçekleşirken gün içinde görülen en yüksek seviye yüzde 17.02 oldu. Valörde son işlem yüzde 16.78 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışında bileşik faiz yüzde 19.55 valörde son işlem yüzde 19.32 oldu.

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Enflasyondaki yükselişin ve para politikasına yönelik endişelerin yanı sıra hükümetin seçim öncesi artan harcama trendi getirilerdeki yükselişteki ana nedenler olarak ön plana çıkıyor. Mayıs ayı verilerinde görülen artan harcama trendi önceki gün açıklanan bütçe gerçekleşmelerinde de harcamalardaki artış trendinin Haziran’da da belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor.

Öte yandan dolar/TL ise başta ABD ve Avrupa olmak üzere küresel merkez bankalarının geçen haftaki faiz kararlarının genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerini göstermesiyle 4.60’lı seviyelerden yükseldiği 4.70 üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

Kur dün küresel piyasalarda ABD-Çin gerginliğiyle 4.7035-4.7746 geniş bandında dalgalandıktan sonra günü 4.75 civarında tamamladı.

Sepet bazında TL saat 08.49’da 5.1178/5.1247, euro/TL ise 5.4914/5.5051 seviyesinde bulunuyor.

SEÇİM SONUÇLARI YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde son bir kaç ayda yaşanan baskının ötesinde TL varlıklara yönelik risk iştahının gelişmekte olan ülke para birimlerinin de ötesinde azalmasının temel nedeni olarak seçim sonrasında nasıl bir siyasi resim oluşacağına ve ekonomi ile para politikalarında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlik gösteriliyor.

TCMB’nin Nisan ayından bu yana yaptığı 500 baz puanlık faiz artırımına rağmen bu nedenlerle TL benzer para birimlerinden zaman zaman negatif ayrışıyor.

Haftasonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM’deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de piyasada yakından izleniyor.

Seçilen cumhurbaşkanını aday gösteren partilerin TBMM’de yeterli bir çoğunluk elde edememesi olasılığı da az değil. Bu ihtimal de piyasalarda ‘seçimlerin yenilenme riskini’ gündeme getiriyor ve piyasalarda seçim sonuçlarına ilişkin net bir fiyatlamanın yapılamamasına neden oluyor.

Bankacılar seçim sonuçlarının kalıcı bir siyasi istikrar getirip getirmeyeceğine odaklanarak 24 Haziran sonuçlarını bekliyorlar.

REUTERS