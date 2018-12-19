Dolar/TL ne kadar oldu? (19.12.2018)

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde Cuma ve Pazartesi günü görülen sert satış baskısıyla 5.40'ı aşan dolar/TL, dün akşam saatlerinde başlayan küresel iyimserlikle yeniden 5.30'lu seviyelere yaklaştı.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının keskin şekilde gerilemesi Fed’in faiz artırımlarına ara vereceğine yönelik spekülasyonu daha da artırdı. Bu beklenti gelişmekte olan para birimlerinde görülen bir kaç günlük kayıpların yerini iyimserliğe bırakmasına neden oldu.

Brent ham petrolünün varil fiyatı arz fazlası endişeleriyle dün yüzde 6’ya yakın geriledikten sonra bugün yüzde 0.5 civarı artıda.

Uluslararası gösterge olan Brent petrolünün Ekim ayından bu yana yüzde 35 değer yitirmesi, zaten uluslararası ticaret ve ekonomik faaliyetin ivme kaybettiği bir ortamda dezenflasyon kaygılarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

Enflasyonun gerileyeceğine yönelik beklentiler Fed’in üzerinde faiz artırım planlarını gözden geçirme baskısı yaratıyor.

Vadeli işlem piyasaları Fed’in bugün üçte iki olasılıkla faiz artıracağını fiyatlarken, analistler Eylül ayında 2019 için üç faiz artırımı öngören Fed’in bu sefer yayımlayacağı tahminlerde artırım sayısını ikiye indirebileceğini belirtiyorlar. Piyasalar ise artık gelecek yıl için bir taneden az, yani 25 baz puandan az faiz artırımı fiyatlıyor.

ABD İLE İLİŞKİLER VE SİYASİ GÜNDEM TAKİP EDİLİYOR

Bankacılar jeopolitik gelişmelerin, Suriye’de devam eden belirsizliklerin, ABD-Türkiye ilişkilerinin yakından izlendiğini de belirttiler.

Türkiye piyasaları bir kaç işlem gününde benzer piyasalara göre negatif ayrışma içerisinde. Bankacılar Suriye’de ABD askerlerinin de yer aldığı Fırat’ın doğusuna yönelik planlanan operasyonun piyasalarda bir risk unsuru olarak izlendiğini ve TL’deki negatif ayrışmanın belirleyicisi olduğunu söylüyorlar.

Öte yandan dün ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye 3.5 milyar dolar tutarında Patriot hava ve füze savunma sisteminin muhtemel satışına izin verdi.

Halkbank ise yurtdışında 2 milyar dolara kadar tahvil ihracına karar verdi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Bir taraftan Suriye’de ABD askerinin olduğu bir bölgede Türk askerinin yapabileceği bir operasyonu değerlendirirken diğer tarafta ise ABD ile ilişkilerin kuvvetlendiğini gösterebilecek Halkbank ve patriot kararlarını görüyoruz. Bu gelişmeler şüphesiz önemli ancak karşı karşıya olunan sorunların bittiği anlamına mı geliyor bu tam olarak net değil” dedi.

Bankacı, “Bugün piyasalarda Fed belirleyici olacak. Bankanın 2019 politikası için vereceği yön, söyleyecekleri hem ABD hem de tüm gelişmekte olan ülke piyasalarındaki en önemli yön belirleyici olacaktır” dedi.

Tahvil bono piyasasında ise ABD tahvil getirilerindeki düşüşün de desteğiyle sert yükselişlerinden ardından aşağı yönlü bir seyir görülüyor.

Küresel hisse piyasalarının aksine tahvil piyasalarında yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlere kaymasına paralel olarak sert hareketler gözlendi.

ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi yüzde 2.799’ye kadar inerek Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeye inerek yakından izlenen yüzde 2.80’deki teknik seviyeyi test etti.

ABD’nin 2 yıllık tahvilinin getirisi Kasım ayında gördüğü yüzde 2.977 tepe seviyesine kıyasla sert düşüş kaydederek yüzde 2.629’a kadar geriledi ve üç ayın dip seviyesini gördü.

Türkiye’de ise 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.96 olurken, valörde son işlemlerde yüzde 17.68 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 17.67, valörde son işlemler yüzde 17.58 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 21.23 oldu.

REUTERS