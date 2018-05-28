Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar fiyatlarındaki son durum…

Merkez Bankası'nın GLP faizi ile politika faizini eşitlemesinin ardından dolar/TL 4.56'ya kadar indi. Kimi uzmanlara göre Merkez 7 Haziran'daki faiz tutumundan önce aktif olabileceği mesajını verdi. Küreselleşme açısından tek faiz modeline dönme de olumlu bulunuyor.

Olağanüstü PPK toplantısı öncesi 4.9290'a kadar yükselerek tarihi zirveyi gören dolar/TL, faiz artırım kararı sonrası ilk tepki olarak 4.5433'e kadar gerilemişti. Kur Merkez Bankası’nın bugünkü sadeleşme adımı sonrası da 4.60 TL’nin altına indi.

“İLAVE SIKILAŞTIRMA OLARAK GÖRMEMEK GEREKİYOR”

A1 Capital Menkul Değerler Direktörü Belgin Maviş Merkez Bankası’nın faiz hamlesini sozcu.com.tr’ye değerlendirdi. Merkez Bankası’nın çok uzun süredir Geç Likidite Penceresi’ni (GLP) kullandığını hatırlatan Belgin Maviş, “Banka bu adımıyla sadeşme adımını gerçekleştirmiş oldu. Yapılan bu hamleyi ilave sıkılaştırma olarak görmemek gerekiyor.” dedi.

Merkez Bankası’nın 7 Haziran öncesinde çok fazla bir adım atmasına gerek kalmadığını söyleyen Belgin Maviş, “Merkez Bankası 2017 Ocak ayından itibaren repo ihalesi yapmıyordu. Buna tekrar döndü, koridor bantlarını yukarıya çekti.” açıklamasında bulundu.

“4.54 BEKLENEBİLİR”

Dolar kurunda yaşanan düşüşün altını çizen Belgin Maviş, “Bu adım Merkez Bankası’nın attığı üçüncü adım. Şu an kur 4.58’e kadar geriledi ve kademeli olarak 4.54 seviyesine inmesi beklenebilir.” ifadelerini kullandı.

“MERKEZ BANKASI İLETİŞİMİNİ NETLEŞTİRDİ”

Merkez Bankası’nın attığı sadeleşme adımını sozcu.com.tr’ye değerlendiren GCM Foreks Araştırma Uzmanı Enver Erkan Merkez’in adımının kuvvetli bir iletişim modeli adına önemli olduğunu belirtti. Çetinkaya Merkez’in bu mesajıyla 7 Haziran’daki PPK için aktif bir tavır sergilediğini söyledi. İşte Erkan’ın açıklamaları:

Merkez Bankası'nın adımı aynen bu şekilde gerçekleşti ve piyasalar tarafında da yansımasının olumlu olduğunu, kurun 4,60 bandının altına doğru gerilediğini gözlemlemekteyiz. Merkez Bankası, geleneksel bir para politikası aracı olmayan GLP kullanımını bırakarak iletişimini netleştirdi ve daha öngörülebilir oldu.

Eskiden 7,25 – 8 – 9,25 olan faiz koridoru 15 – 16,5 – 18'e yükseltildi. Mevcut sıkı duruşun resmileştirilmesiyle, Merkez Bankası'nın bağımsız politika adımları attığına dair de güven tesis açısından önemli… Merkez Bankası bu adımını 7 Haziran'ı beklemeden attığı için de proaktif bir duruş sergilemiş oldu.

Bundan sonra hedef enflasyonla mücadele ve bu alanda da reformist bir ekonomi yönetimiyle konsensüs içinde proaktif hareketler olmalıdır.

“NORMALLEŞME DİYEBİLİRİZ”

Merkez Bankası’nın uzun süredir yapması gereken sadeleştirme adımını gerçekleştirerek finansal istikrarı sağlamak adına yapması gerekeni yaptığını söyleyen Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, “Tam olarak sadeleşme olmasa da normalleşme diyebiliriz. Politika faizi %16.5 seviyesine yükseldi. Faiz koridoru ise %15-%18 bandında simetrik hale geldi.” dedi.

“KARAR TL VARLIKLARI İÇİN POZİTİF”

“Sadeleştirme, uluslararası piyasaların beklediği bir karardı.” diyen Nalbantlı, “Küresel normalleşme ve dünya merkez bankalarını düşündüğümüzde genel görüş tek faizden fonlamaya dönülmesiydi. Bu karar sonucunda merkez bankasının bağımsızlık tartışmaları ve kredibilitesi üzerindeki konuşmalar son bulmuş oldu. Zaten kararın TL varlıkları için pozitif olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“DAHA SIKI BİR PARA POLİTİKASI DURUŞUNA İŞARET EDİYOR”

Reuters’a konuşan QNB Finansbank Başekonomisti Gökçe Çelik ise, “TCMB’nin fonlama maliyetini yüzde 16.50’de tutacak olması mevcut koşulların korunması demek. Diğer taraftan koridorun üst bandının haftalık reponun 150 baz puan üzerinde belirlenecek olması, TL baskı altında kaldığında 150 baz puanlık ek sıkılaşma yapmak için alanının olduğu anlamına geliyor ki bu da görece daha sıkı bir para politikası duruşuna işaret ediyor” dedi.

“TCMB 7 HAZİRAN’DA YENİ BİR ADIM ATMAYABİLİR”

Çelik TCMB’nin tekrar normal politika araçlarına dönüyor olmasının ve gerektiğinde kendine ek sıkılaşma için yer açmasının olumlu algılandığını belirtirken, “Kısa vadede TL yeni çerçevede sıkılaştırma adımları ile bir miktar daha toparlanabilir. Bu çerçevede TCMB 7 Haziran’da yeni bir adım atmayabilir. Orta vadede ise trend seçim sonuçları, ekonomi yönetimi ve seçim sonrası dönemde ekonomi politikaları uygulamasına bağlı olacak” dedi.