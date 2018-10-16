Domates tarladan 3.60’a çıktı

Mersin'in yıllık 350 bin ton domatesin hasat edildiği Erdemli ilçesinde, serada yetiştirilen güzlük çeşidin hasadına başlanırken, kilosunun 3,60 TL'den alıcı bulması, üreticileri sevindirirken bu domatesin marketlerde kaç paraya satılacağı soru işaretlerine neden oldu. Markatte domates fiyatları 8-9 TL arasında değişiyor.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Ahmet Çalışkaner, Kayacı Mahallesi’ndeki güzlük sera domatesi hasadına katıldı. Hasattaki piyasa belirlenmesinde de yer alan Çalışkaner, “Erdemli’de güzlük serada yetiştirilen domatesin ilk hasadını yapmanın sevincini yaşıyoruz. İlk piyasamızı da kurduk ve tarlada kilosunu 3,60 TL olarak belirledik. İlçemizde serada 25 bin dönüm alanda domates üreticiliği yapılıyor. Yaklaşık 350 bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor. Çok kaliteli yetiştirilen domateslerimiz özellikle Irak, Arabistan, Romanya ve Suriye gibi ülkelere ihracatı yapılıyor. İhracatın hareketli olması, domates fiyatlarının da iyi olmasını sağlıyor” dedi.

‘MALİYET YÜKSELDİ’

Domates fiyatlarının tüketicileri yanıltmaması gerektiğini kaydeden Başkan Çalışkaner, “Domatesin 1 kilosunun maliyeti şu anda 2 TL civarında. Gübre, fide, ilaç fiyatları çok yükseldi. Üreticilerimiz bunlarla mücadele ediyor. Zaten şu anki fiyatlardan satılmasa bütün üreticilerimiz borç içinde olacaktı. Çok şükür, şu anda fiyatlar iyi. İnşallah, bu şekilde devam eder ve üreticilerimizin yüzü gülmeye devam eder” diye konuştu.

4 dönümlük serada domates üreticiliği yapan Şahsenem Cüce ise fiyatlardan memnun olduğunu dile getirerek, “Domates fiyatları çok iyi gidiyor. İlk hasadımızı yaptık. Çok mutluyuz. İnşallah bu şekilde devam eder ve yüzümüz güler” dedi.

Antalya Ticaret Borsası yönetim kurulu üyesi de olan domates üreticisi, ihracatçısı ve komisyoncusu Cüneyt Doğan domates fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘FİYATLAR DENETLENMELİ’

Seçim zamanı patates ve soğanın pahalı olması gibi şimdi de domatesin pahalılığının nedeninin komisyoncu değil, arz-talep meselesi olduğunu öne süren Doğan, “Bir önceki seneye baktığımızda çiftçinin para kazanmaması, üretimin azalması, artı bunun üstüne tuta zararlısının çoğalması, fiyat artışının nedenleri. Tarımda üretim planlaması yaparak arz-talep dengesini minimuma indirerek fiyatları belli bir aralıkta tutma şansı vardır. Etken çok. Hava şartları, ihracat, hastalık ama olmayacak bir şey değil. Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bildirim sistemindeki fiyatlarla faturalardaki fiyatları aynı ortamda birleştirmeli ve denetlenmeli” dedi.

MALİYETLER YÜZDE 100 ARTTI

Bir ürünün üretim bölgesinden satış bölgesine giderken ürününe göre işçilik, ambalaj, nakliye, fire, KDV vb maliyetler eklenerek satışa sunulduğunu da ifade eden Cüneyt Doğan, bunların çoğunun son 4 ay içersinde yüzde 100 arttığını söyledi. Üreticinin girdi maliyetinin de son 4 ay içersinde yüzde 70 ile yüzde 100 oranında arttığını belirten Doğan, “Eğer belli bir bedelin altında satış yaptığı takdirde üretimi bırakmak zorunda kalacaktır. Azalan üretim, fiyatları ister istemez artıracaktır” diye konuştu.

DHA