En düşük emekli maaşı ne kadar? 2018 emekli zammında son durum

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olarak yüzde 6.39 zam yapılması bekleniyor. Memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 3.5+2.39 olarak bekleniyor. Şimdi, en düşük emekli maaşı ne kadar? 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren memur, SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Hepsi haberimizde...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre; Ocak-Mayıs endeks değişimi yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammının yüzde 6.39 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Peki en düşük SSK, BAĞ-KUR ve memur emekli maaşı ne kadar? 1 Temmuz’dan itibaren emekli maaşları ne kadar olacak? Hepsi ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz…

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin 1 Temmuzdan itibaren artış gösterecek. Zam oranında enflasyon rakamları belirleyici olacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. Memur emeklileri için şu ana kadar oluşan yüzde 5.89’luk artış, bu maaşı 2 bin 94 lira 50 kuruşa yükseltecek. Yüzde 7’lik enflasyonla yüzde 3.5+3 zam oluşacak. Bu durumda çıplak maaş 2 bin 106 liraya, ek ödemeli maaş ise 2 bin 190 liraya çıkacak. Bağ- Kur esnaf emeklilerinde ek ödemeli en az maaş bin 563 lira, Bağ-Kur tarım emeklisi için bin 100 lira, 2000 yılı öncesi SSK emeklisi için bin 746 lira ve 2000 sonrası SSK emeklisi için de bin 41 lirayı bulabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2018

En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL

En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL

En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL

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