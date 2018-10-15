Yargıtay son noktayı koydu! Sayaç bedelleri iade edildi

Yargıtay, Ankara’daki sayaç tartışmalarına son noktayı koydu... Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, Başkentgaz'ın 20 yılını dolduran bir aboneden aldığı sayaç değişim bedelinin Ankara 5. Tüketici Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda iade edildiğini açıkladı.

THD Başkanı Turhan Çakar, Başkentgaz’ın 20 yılını dolduran bir aboneden aldığı sayaç değişim bedelinin Ankara 5. Tüketici Mahkemesi’nin verdiği karar doğrultusunda iade edildiğini açıkladı. Çakar, “Yargı kararı ve yasaya aykırı olarak para toplanıyor, bu karar emsal niteliğinde” dedi.

Tüketici Hakları Derneği (THD) üyeleri, Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin (Başkentgaz) 20 yılını dolduran abonelerden talep ettiği ‘sayaç değişim’ bedelini protesto etti. THD’nin Kızılay’daki binasının önünde ellerinde pankartlar taşıyan kalabalık adına konuşan THD Başkanı Turhan Çakar, Ankara 5. Tüketici Mahkemesi’nin, Başkentgaz’ın abonelerinden aldığı sayaç değişim bedelinin kanuna aykırı olduğuna hükmettiğini söyledi. Kararın emsal niteliği taşıdığını savunan Çakar, “Yargı kararı ve yasaya aykırı olarak para toplanıyor” dedi.

“Sayaç değişiminde aboneden herhangi bir ücret talep edilemez”

Çakar açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi;

“Mahkeme, abonenin isteği dışında sayaç değişiminin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi ve Borçlar Kanunu’na aykırı olduğuna hükmetti. Karar doğrultusunda Başkentgaz, abonenin mekanik sayaçla değiştirdiği kartlı sayacı tekrar abonenin evine bağladı. Ayrıca, güvence bedeli olarak 406 TL de aboneye iade edildi. Mahkemenin verdiği karara ve yasalara aykırı hareket ediliyor. Sayaçlar soygun aracı değildir. Açıkça EPDK’nın doğalgaz dağıtım şirketlerinin, 20 yılını dolduran sayaçları değiştirebileceği konusunda 26 Aralık 2016 tarihli kararı koz olarak kullanıyor. Kış yaklaşırken abonelere, kartlı sayaçlarını mekanik sayaçlarla değiştirmeyi dayatarak güvence bedeli almaya devam ediliyor. Tüketicileri mağdur eden, Başkentgaz ile usulsüz kararından dolayı EPDK’yı tüketiciler olarak protesto ediyoruz.”

Sayaç değişimi konusunda mağduriyet oluşturulduğunu düşünen abonelere çağrıda bulunan Çakar şu bilgileri verdi:

Elinizdeki belgelerle birlikte ikamet ettiğiniz ilçe kaymakamlığında tüketici hakem heyetine başvurunuz.

Tüketici hakem heyetinden hem kartlı sayacınızın tekrar bağlanması hem de ödediğiniz güvence bedelinin tarafınıza geri verilmesi için karar alınmasını isteyiniz.

Mahkemeye sunmak üzere, örnek mahkeme kararı ve tüketici hakem heyeti kararı konusunda da Tüketici Hakları Derneği’ne başvuruda bulununuz.