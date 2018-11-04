Gerçek fiyat etikete yansımıyor

Perakende sektöründe fiyat mühendisliği sayesinde ürünlerin gerçek etiketine ulaşamadığına dikkat çeken Kristal Yağları Genel Müdürü Christopher Dologh, son 3 yıldır zeytinyağı piyasasında büyük daralmaların yaşandığını aktardı.

Yüzde 20'ye varan daralmayla sektörün müşteri kaybı yaşadığına işaret eden Dologh, zeytinyağının artık sepetlerden çıkarıldığına dikkat çekti. Dologh, perakendede psikolojik fiyatlandırma nedeniyle üreticilere ait gerçek fiyatların etiketlere yansımadığını vurguladı.

Raf fiyatlarının artık üretip fiyatlandırma sürecinden çıkarak, “Tüketici kaça alır” mühendisliğine dönüştüğünü kaydeden Dologh, sektörün böylece tüketiciyi manipüle ettiğini savundu. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve satışların karmaşık ve çok faktöre bağlı hale geldiğini dile getiren Dologh, son 3 yılda sıvı yağ çeşitleri arasındaki paritenin açılmasıyla zeytinyağı tüketiminde ortalama yüzde 10 seviyelerinde gerileme olduğunu belirtti. Bazı yıllar yüzde 20'lik küçülmeleri gördüklerini söyleyen Christopher Dologh, “Türkiye'de bir de açık yağ gerçeği var. Fiyatı daha ucuz olduğu için açık dökme zeytinyağına kayma çok” dedi.

ZEYTİNYAĞI SEPETTEN ÇIKTI

Yükselen üretici fiyatlarını sanayici ve büyük üreticilerin sübvanse ettiğini ancak buna rağmen sektörün inişli çıkışlı bir seyir izlediğini aktaran Dologh, bu durumun yapılan yatırımların sürüncemede kalmasına neden olduğunu aktardı. Bu dönemde müşteri kayıplarının da yaşandığını anlatan Dologh, şunları söyledi:

“Burada perakendede yaşanan kaybı yerine koyamama durumu oldu. Tabii bir de indirim marketleri gerçeği var Türkiye'de ve bu hızla büyüyen bir alan. Eskiden zeytinyağı sepete giriyordu ama şimdi gerçekten de sepetin büyük bir bölümünü tutuyor fiyat açısından. Cebinde 200 TL ile giden müşteriye 5 litrelik 150 TL fiyatla zeytinyağı satamazsınız.”

AVRUPA’YA AÇILACAK

Christopher Dologh, 2007'de Arkas Holding'in ortak olduğu Kristal Yağları'nın son dönemde ihracata yöneldiğini, bunun için İspanya'nın Valencia şehrinde bir satış ofisi açtıklarını söyledi. Dologh, Valencia'da yerel bir üretici ile iş ortaklığı yaptıklarını vurgulayarak, “Ofisimizi birkaç ay önce açtık ve şu ana kadar 300 bin Euro'luk bir satış hacmi yarattık. Bu dünyaya açılan kapımız olacak. Buradan Çin, Rusya, Güney Amerika ve AB'ye satış yapacağız” diye konuştu.