Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 23 Eylül güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında yer almaya devam ediyor. Son dakika çeyrek altın alış fiyatı 386,35 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı 395,63 TL oldu. Cumhuriyet altını, gram altın fiyatları haberimizin içerisinde yer alıyor.

Türk yatırımcılarının ve vatadanşlarının en çok takip ettiği konuların başında; altın fiyatları geliyor. Peki özellikle küçük yatırımcının yakından takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, altın güncel fiyatları…

23 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 386,35 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 395,63 lira

GRAM ALTIN: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 242,48 lira oldu. Alış fiyatı 242,29

YARIM ALTIN: Yarım altın 770,28 liradan alınırken 791,27 liradan satılıyor.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.

Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98’ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun’i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.