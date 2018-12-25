Gülden Görmez’in zamma etkisi oldu mu?

Asgari ücrete enflasyondan daha yüksek oranda bir zam yapıldı. Yüzde 26'lık zamla birlikte bekar bir bireyin eline geçen ücret 2020 TL olacak. Bu yıl pazarlık masasında asgari ücretle çalışan Gülden Görmez'in de olmasının maaş zammının enflasyondan yüksek olmasına destek olup olmadığı merak ediliyor. Görmez komisyon toplantılarına ilişkin önceki açıklamasında, "Anlatılabilecek her şeyi anlattım" demişti.

Asgari ücrete YEP’teki yıllık enflasyon beklentisinin üzerinde (yüzde 20.8) bir zam yapıldı. Yüzde 26.05’lik zamla birlikte asgari ücret bekar bir işçi için 2020 TL’ye çıktı.

Bu yıl masada işçinin hakkını korumak için Asgari ücretli Gülden Görmez de vardı. Görmez Yalova Üniversitesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyor.



Görmez geçtiğimiz günlerde Sözcü Gazetesi’nden Erdoğan Süzer’in sorularını yanıtlamıştı.

EMPATİ YAPIN, DEDİM

Sözcü: İlk toplantıda neler anlattınız? İşveren örgütleriyle kamu temsilcilerini iyi bir zamma ikna edebildiniz mi?

Görmez: Türk-İş’teki toplantıda ne anlattıysam, hemen hepsini orada da söyledim. Mutfağımızda çorba, makarna ve bakliyat dışında bir şey pişmediğini, kartla, borçla hayatımızı döndürmeye çalıştığımızı, çocukların yaşadığı sıkıntıları, asgari ücretin 2 bin liranın üzerine niçin çıkması gerektiğini… Anlatılabilecek her şeyi anlattım. Sözümü kesmediler, süremi kısıtlamadılar. Beni dinleyen işveren ve kamu temsilcilerinin hiç biri olumsuz bir yorum yapmadı.

Aksine, “haklısınız, geçinmek çok zor” dediler. “Empati yaparsanız, kendinizi benim yerime koyarsanız beni daha iyi anlayacaksınız” diyerek sözlerimi tamamladım. Sözlerim onları etkiledi mi, bilemiyorum. Bizleri anlayıp anlamadıklarını asgari ücret seviyesi belirlendiğine göreceğiz.

EL AVUÇ MU AÇSAYDIM?

Sözcü: İki kredi kartınızın olmasına bazı eleştiriler geldi?

Görmez: Evet, ben de özellikle internetten yapılan bu eleştirileri okudum. Niçin kart kullanıyorsun, niye kredi alıyorsun, diyorlar. Maaşımla geçinmeme imkan yok. Ne yapayım, başkalarına el, avuç mu açsaydım. El açarsan başkalarına muhtaç olursun. Bir kadın olarak başkalarına el açamazdım, kredi kartına gücüm yetti. Sadece kart da değil, daha ne eleştiriler geldi. Saçını kaç paraya boyatıyorsun dediler. Üzerindeki gömlek 15 bin lira, nasıl aldın dediler. Saçımı kendim boyuyorum.

Kuaföre gidecek param yok. Sonuçta ben bir kurumda çalışıyorum, insanların karşısına önü beyazlamış saçımla mı çıkayım? Üstümdeki gömlek 15 bin lira değil, 50 lira. 15 bin lirayı bir arada hiç görmedim. Ankara’ya gelirken ne saçımı yaptırdım, ne yeni gömlek aldım. Zaten öyle param da yoktu. Evde ne varsa giyip geldim. 850 lira kiramı yüksek bulan da oldu. Yalova’da 850’den daha ucuza kira yok.