Güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altında son durum ne? İşte bugünün altın fiyatları…

Ülkemizde en çok kullanılan yatırım aracı olan altında fiyatlar güne stabil şekilde başladı. Vatandaşların ve yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında gelen soru altın fiyatlarının ne kadar olduğu oluyor… Özellikle küçük yatırımcının an be an takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugüne 300,13 TL alış fiyatıyla 306,98 TL satış fiyatıyla başladı, işte Kapalıçarşı ve serbest piyasa 11 Haziran tarihli altın fiyatları...

Altın geçtiğimiz ay en hareketli dönemlerinden birini yaşadı. Durmaksızın yükselen altın fiyatları son günlerde yatay bir seyirde, büyük çıkış ve düşüşler olmadan devam ediyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? ALTIN FİYATLARIDNA SON DURUM: ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR? 11 Haziran tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde; Gram altın fiyatları bugün 186 lira bandında ilerliyor. 11 Haziran Pazartesi günü gram altın 186,57 liradan alınırken 186,60 liradan satılıyor. Çeyrek altın 300,13 lira alınırken 306,98 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.250,00 liradan alınıp 1.263,00 liradan satılıyor. ALTIN NEDEN DEĞERLİ? Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir. ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM? Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.