Güncel altın fiyatları: Dolar kaç TL oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatları…

Yatırım aracı olarak kullanılan altında fiyatlar, dolardaki dalgalanmalar ile değişiyor. Peki çeyrek ve gram altın fiyatları değişti mi? Dolar kaç TL oldu? İşte dolar ve altın fiyatları...

Yatırımcının merak ettiği altın fiyatları haberimizde. Dolar fiyatlarının düşüşe geçmesi ile altın fiyatları da değişiyor. İşte çeyrek ve gram altının güncel fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 234 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 234,20 liradan, bin 542 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 563 liradan, 213 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan, bin 507 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 527 liradan, 754 liradan alınan Yarım Ziynet 764 liradan ve 377 liradan alınan Çeyrek Ziynet 382 liradan satılıyor.

DOLAR KAÇ TL?

Hafta başında sert dalgalanan dolar/TL ABD Merkez Bankası’nın beklenen faiz artışının ardından sınırlı bir iyimserlik gösterdi. Fed’in faiz artırım kararı sonrası güne 6.12 seviyesinde başlayan dolar/TL 6 TL’nin altına indi. BIST 100 endeksi ise yüz bin barajını aştı.