Hamilelik veya doğum nedeni ile işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

İşten ayrılmayı düşünenlerin kafalarını kurcalayan en önemli konu kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatını araştıran anne adayları “İş kanununa göre, hamilelik veya doğum gerekçesiyle işten ayrılan biri kıdem tazminatını almaya hak kazanır mı?” sorusunu merak ediyor. İşte hamilelik ve doğum nedeniyle işten ayrılmada kıdem tazminatının elde edilip edilemeyeceği durumu…

Çalışanlar için en önemli unsurlardan biri de kıdem tazminatı… Hele ki bir şirkete yıllarca hizmet vermiş biri kıdem tazminatından mahrum kalmamak için istifaya yanaşmaz. Fakat son işyerinde en az bir yıl çalışılarak hak kazanılan kıdem tazminatı normalde emeklilikte, vefat halinde veya işveren tarafından işten çıkarılma durumunda alınabiliyor.

EVLİLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ?

Bunun dışında kıdem tazminatı alabilmek için işçinin haklı bir nedenle istifa etmesi veya erkeklerin askerlik, kadınların da evlendikten sonra bir yıl içinde istifa etmesi gerekiyor. Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi durumu akıllara “Hamilelik veya doğum nedeniyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alınabilir mi?” sorusunu getiriyor.

HAMİLELİK VEYA DOĞUM NEDENİ İLE İŞTEN AYRILAN KİŞİ KIDEM TAZMİNATI ALIR MI?

Bu konuda kanunda geçen madde şudur; “İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.” Yani hamilelik veya doğum nedeniyle istifa durumlarında kıdem tazminatı alınamıyor.

DOĞUM İZNİ NE KADAR?

Fakat kanunda, kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplam 16 hafta çalıştırılmamaları esası yer alıyor. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin süresine 2 hafta ekleniyor. İşçinin isteğine ve doktor raporuna dayalı olması koşulu ile doğuma 3 hafta kalana dek çalışılırsa bu durumda doğum öncesi kullanılmayan izin süresi doğum sonrasına aktarılabiliyor. Bu iznin bitiminde yazılı talepte bulunan işçiye, 6 aya kadar ücretsiz izin veriliyor. Ayrıca; izin bitiminde işe başlayan işçiye çocuğun 1 yaşına gelmesine dek günde 1,5 saatlik süt izni verilmesi de gerekiyor.

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