Hemşire maaşları ne kadar oldu? 2018 hemşire maaşları…

Üniversite hastanelerinde, dispanserlerde, özel sağlık kurumlarında, fabrikalarda, okullarda, huzur evlerinde, kreşlerde ve daha çok sayıda alanda çalışan hemşirelerin maaşları 2018 Temmuz ayında ne kadar oldu? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Yeni hemşire maaşları Temmuz zammından sonra ne kadar oldu? Derece ve kıdemine göre hemşireler ne kadar maaş alacak? 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte hemşire maaşı ne kadar olacak? tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Lise eğitiminin ardından sağlık lisesi bitiren öğrenciler hemşire yardımcısı olurken, sağlık lisesinden sonra ön lisans / lisans eğitimini bitiren veya lise sonda sağlık bölümlerini kazanıp bitiren adaylar hemşire olabilmektedir. Üniversitelerin hemşire bölümlerinden mezun olan adaylar hem kamuda hem de özel sektörde hemşire olabilmektedir. Özel sektörde çalışan hemşirelerin maaşları, çalıştıkları kurumlara göre değişiklik gösterirken kamu da çalışan hemşirelerin maaşları devlet memurları kanununa göre artış göstermektedir.

HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Üniversite mezunu hemşireler ocak 2018'te 3.814 TL maaş alıyordu. Temmuz zammı ile(derece:5/1) 4124 TL maaş almaya başladılar

ZAMLI MEMUR MAAŞ LİSTESİ

Yeni Müsteşar Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte müsteşar maaşı 11 bin 64 liradan 11 bin 978 liraya çıktı.

Yeni Polis Memuru Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte polis memuru maaşı 4.457 liradan 4.823 liraya yükseldi.

Yeni Hemşire Maaşı (üniversite mezunu) : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte hemşire maaşı 3 bin 814 liradan 4 bin 124 liraya çıktı.

Yeni Genel Müdür Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte genel müdür maaşı 9 bin 709 liradan 10.57 liraya çıktı.

Yeni Avukat Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte avukat maaşı 4 bin 967 liradan 5 bin 377 liraya yükseldi.

Yeni Şube Müdürü Maaşı (Üniversite Mezunu) : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte şube müdürü maaşı 5 bin 98 liradan 5 bin 519 liraya yükseldi.

Yeni Vaiz Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte vaiz maaşı 4 bin 82 liradan 4 bin 415 liraya yükseldi.

Yeni Araştırma Görevlisi Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte araştırma görevlisi maaşı 4 bin 939 liradan 5 bin 347 liraya yükseldi.

Yeni Profesör Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte profesör maaşları 8 bin 384 liradan 9 bin 89 liraya çıktı.

Yeni Mühendis Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte mühendis maaşları 5 bin 204 liradan 5 bin 634 liraya yükseldi.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2018 Ocak ve Temmuz Dönemleri İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır)

Maaş bordrosu, iş yerleri tarafından her ay düzenli olarak tutulan resmi bir evraktır. Aylık kazancınızı belgeleyen maaş bordrosu nasıl çıkarılır? Maaş bordrosu nereden alınır? İşte kamuda ve özel sektörde maaş bordrosu e bordro sorgulama ekranı…”