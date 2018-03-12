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Hüseyin Başaran kızının ismini vermişti!

Başaran Holding'e ait özel jetin İran'da düşmesi kötü bir facia ile sonuçlandı. Hüseyin Başaran Fikirtepe'de inşa ettiği bir projeye kızının ismini vermişti. Mina Towers isimli projenin reklam yüzü Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau olmuştu.

android-time 11:41 12 Mart 2018
Haberler Ekonomi
Hüseyin Başaran kızının ismini vermişti!
Başaran Holding'e ait özel jetin İran'da düşmesi kötü bir facia ile sonuçlandı. Hüseyin Başaran Fikirtepe'de inşa ettiği bir projeye kızının ismini vermişti. Mina Towers isimli projenin reklam yüzü Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau olmuştu.

Başaran Holding’e ait özel jetin İran’da düşmesi kötü bir facia ile sonuçlandı. Uçakta bulunan 3’ü mürettebat 8’i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Uçaktaki yolcuların Hüseyin Başaran’ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Başaran’ın İran’daki bekarlığa veda partisinden İstanbul’a döndükleri öğrenildi. Mina Başaran’ın babası Hüseyin Başaran Fikirtepe’de inşa ettiği bir projeye kızının ismini vermişti. Gıda, inşaat, enerji ve finans alanında faaliyetleri bulunan holding Fikirtepe’de  de bir proje yürütüyor. Mina Towers isimli projenin reklam yüzü Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau olmuştu.
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Son güncelleme: android-time 12:1312.03.2018
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