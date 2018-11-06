İş Konuşuyoruz 20. bölüm : Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök

İş Konuşuyoruz'un 20. bölümünde Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök'ü misafir ettik. Sinan Özkök ile tutkunu olduğu yelken sporundan, Nissan'ın en önemli modellerinden ve otomotiv pazarından bahsettik.

Kamera : Kubilay Altuğ

Kurgu : Korhan Topçuoğlu

Pazardaki daralma Nissan’a nasıl yansıdı?

Pazarda Nisan ayından bu yana bir daralma var. Özellikle Ağustos’taki daralma yüzde 50’nini üzerine çıkarak ciddi bir boyuta ulaştı Biz ne yapıyoruz bu daralan pazarda, pazarla aşağı yukarı aynı oranda bir düşüş gösterdik maalesef, geçen yıla göre. Bu durumun haricinde sevindirici bazı özelliklerde var örneğin, Qashqai geçen yıla göre aynı satış rakamına ulaştı. Hala SUV segmentindeki liderliğimizi sürdürüyoruz.

Değişen kurlara karşı ne tarz önlemler alıyorsunuz?

Euro ve dolar ile ürün getirdiğiniz zaman maliyetleriniz bire bir kura bağlı oluyor. Biz üretim maliyetlerimizi olabildiğince kontrol altında tutup bir yanda da bunu aşağıya çekmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama maliyeti 11 bin euro olan bir araç önceden 66 bin TL’den Türkiye’ye geliyorken şimdi 72 bin TL’den ülkemize geliyor, dolayısıyla bunu birebir yansıtmak zorundasınız. Yansıtmadığınız zamanda bizim kârlılığımız düşüyor. Biz açıkçası pazarı iyi koklayarak, tüketicinin trendi nerede, toplam pazar nereye gidecek durumlarını göz önünde bulundurarak stoklarımızı planlıyoruz.

Sene sonundaki pazar tahmininiz nedir?

Şu andaki düşüncemiz açıkçası Eylül ayında 33 bin 35 bin arası bir satışla, sene sonuna da 190-200 binlik bir satışla devam ederiz ve sene sonunu da 650 binler

civarında kapatmayı ön görüyoruz.

Leaf modeli Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Çalışmamız var ve en çok kafa yorduğumuz durumlardan biri diyebilirim. Çünkü Nissan elektrikli araçlarda dünya lideri bir marka, Leaf modelimiz ilk lansmanını yaptığımız tarihten bu yana Dünya’da en çok satan elektrikli bir otomobil. Türkiye’deki alt yapı yatırımlarını ve bizim menzil geliştirme çalışmalarımızı takip ediyor ve ikisini birleştiriyoruz. Türk tüketicinin kafasında soru işaretinin olmadığı yerde büyük bir ihtimalle önümüzdeki iki yıl içinde Leaf’i yollara çıkarmayı planlıyoruz.

Yeni Micra’yı ne zaman görebiliriz?

Avrupa’da yeni kasası devreye girdi, biz Türkiye’de elimizde olan mevcut kasayla devam ediyoruz. Burada çok önemli bir nokta var Türkiye’deki müşterilerimiz otomatik vites talep eder durumda. Mevcut Micra’da yüzde 98’lerde otomatik vitesli satışımız var ve manuel vites neredeyse kalmadı. Avrupa’da satılan yeni Micra’da maalesef şimdilik otomatik vitesli seçeneğimiz yok. Biz de bu yüzden Türkiye’ye getirmedik.

Tekne ve yelken hobiniz nasıl başladı?

Çok yoğun bir çalışma tempomuz var, bu tempo içinde bazen bir kaçış noktası istiyorsunuz ve arıyorsunuz. Bundan yaklaşık 7-8 sene önce 39-40 yaşlarındayken yine yoğun bir tempoda çalışıyorduk ve o dönem bir perakende operasyonunun başındaydım. Dolayısıyla bir hobi geliştirme ihtiyacı hissettim açıkçası. Biraz tabi Akçakocalılık var ben de Karadenizlilik var batı yakasından da olsa… Oradan yelken çok ilgimi çekiyordu ve eğitimlerini almaya başladım, ekiple beraber eğitimler dışarıya çıkmaya başladı. Ekip azalmaya başladı üç kişi,iki kişi sonrasında tek başıma yapabilir miyim, tabi ki dediler. Ehliyetimi aldım, şimdi 7-8 senedir yelken tutkusunu hayata geçirebiliyorum. Çünkü bu yoğun temponun içinde insan bazen kafayı dinleyecek, doğanın ortasında kalacak bir an istiyor.

Yakın zamanlarda yeni bir Nissan modeli görecek miyiz?

Önümüzdeki dönemde Juke geliyor. İlk kasa değişikliği yapacağımız modelimiz bizim Juke olacak. Juke’da 2019-2020 yılında bir kasa değişimi ön görüyoruz. O dönemde biraz önce bahsettiğim gibi Leaf modelimizin de Türkiye’de lansmanını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tabi en önemli noktalardan bir tanesi önümüzdeki dönemde artık Avrupa pazarında özellikle dizelden benzinli motora doğru bir geçiş var. Biz de yavaş yavaş kendi motorlarımızı bu değişime uyduruyoruz. Bu konuda da bir lansman programımız olacak.