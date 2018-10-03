Patronuna ulaşamayan şirket çalışanları internet sitesinden duyuru yaptı

İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı. 120 çalışanı olan 10 yıllık şirketin patronu kayıplara karıştı. Şirket çalışanları internet sitesine koyduğu mesajda şirketin maddi zorluklar nedeniyle ticari faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Açıklamada şirket yöneticilerine ulaşılamadığı da belirtiliyor. Firmanın mali müşaviri konuyla ilgili bilgi vermedi.

Dört ilde sekiz şubesi olan etiket imalatçısı ve kırtasiyeci Jupiter Barkod ve Kırtasiye A.Ş. kepenk kapattı. Patron S.D.’ye ulaşılamıyor. Şirketin Mali Müşaviri Hüseyin İpek sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada konuyla ilgili bir bilgisi olmadığını söylerken, şirketin sahibine ulaşma çabalarımızı yanıtsız bıraktı. Bu arada çalışanlar kurumun internet sitesini ele geçirdi.

İnternet sitesinde çalışanlardan Serkan Kayabaşı’nın isminin olduğu şu mesaj yayınlandı: Şirketimizde ani maddi zorluklar nedeniyle batak vermiş bulunuyoruz. Şirket yöneticilerimize ulaşamıyoruz. Sistemi ve e-postaları kötüye kullanım olmaması amacıyla ben durdurdum. Bilgileriniz ve bütün veriler hepsi yedekli bir şekilde güvencem altındadır.

‘MADDİ DURUMLARININ BOZUK OLDUĞUNU DUYDUM’

Etiket Sanayicileri Derneği Başkanı Aydın Okay alacaklı firmalardan Jupiter’in mali durumunun bozuk olduğunu duyduğunu söyledi fakat konuyla ilgili daha fazla bilgisi olmadığını iletti.

Sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Jupiter Barkod ve Kırtasiye A.Ş. çalışanı Serkan Kayabaşı ekip arkadaşlarının olayın şokunda olduğunu şirkette işlerin düzgün gittiğini söyledi. Kayabaşı,”Şubeler kapalı olduğu için firmaya giremiyoruz. Patronlar bazı makinaları yanında götürdü. Ayrıca ticari faaliyetleri çok düzgün giden bir şirketti. Çevresinde falan çok imrenilen çok fazla faaliyetleri takip edilen, çok hızlı büyüyen, patronu da şirkette ve piyasada çok iyi tanınan birisiydi” diyor.

Jupiter Barkod ve Kırtasiye’de 120 çalışan bulunuyor. Kayabaşı çalışanların şirketin bozuk maddi durumunu patrondan gelen bir SMS mesajı ile öğrendiklerini söyledi.

Kayabaşı şirketinin durumuna çok üzüldüğünü aktardı. “Çok iyi bir ticari geçmişi olan çok çalışkan insanların bir araya gelip kurduğu ve devam ettiği bir şirketti. Bu son hamlesi hiç düşünmediğimiz bir hareket oldu” diyor.

Jupiter Kırtasiye A.Ş’nin faaliyet gösterdiği bölgeler:

1)Mersin Jupiter

2)Antalya Jupiter

3)Gaziantep Jupiter

4)Aymakop Jupiter

5)Merter Jupiter

6)Bağcılar Jupiter

7)Yenibosna Jupiter

8) Kağıthane Jupiter