Kadrolu öğretmen maaşları 2018: Temmuz zammı ile öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alan kadrolu öğretmenlerin Temmuz ayı için alacakları maaşlar ortaya çıkmaya başladı. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen öğretmen maaşları Ocak 2018'de 3,927 lira oldu. 2018 öğretmen maaşları temmuz ayında kaç lira olacak? İşte öğretmen maaşlarında son durum...

Öğretmenlerin maaşları yılda 2 kez enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 artış öngörülmüştü; 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5.69 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1.69 artış ile birlikte öğretmenlerin aylık ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5.69 artış yapıldı.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2017 Temmuz ayında net maaşı 3,699 olan kadrolu öğretmenlerin 2018 Ocak itibari ile aldığı maaş 3.927 oldu.

2018 TEMMUZ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NASIL OLACAK?

Aşdağıda verilen tabloda Ocak 2018 öğretmen maaşları ile Temmuz ayı öğretmen maaşlarını görebilirsiniz. Tabloda vergi dilimindeki değişiklikler, sendika aidatı, aile yardımı, çocuk parası vb sebepler artış ya da azalmaya sebep olabilir.

D/K Hizmet Yılı 2018 Öğretmen Maaşları

Ocak Net Maaş Temmuz Net Maaş

1/4 25 ve üzeri 3.537 3660,8

1/4 24 3.536 3659,76

1/3 23 3.530 3653,55

1/2 22 3.524 3647,34

1/1 21 3.518 3641,13

2/3 20 3.450 3570,75

2/2 19 3.445 3565,58

2/1 18 3.439 3559,37

3/3 17 3.379 3497,27

3/2 16 3.374 3492,09

3/1 15 3.369 3486,92

4/3 14 3.326 3442,41

4/2 13 3.322 3438,27

4/1 12 3.318 3434,13

5/3 11 3.197 3308,9

5/2 10 3.193 3304,76

5/1 9 3.169 3279,92

6/3 8 3.158 3268,53

6/2 7 3.149 3259,22

6/1 6 3.151 3261,29

7/3 5 3.124 3233,34

7/2 4 3.121 3230,24

7/1 3 3.118 3227,13

8/3 2 3.112 3220,92

8/2 1 3.109 3217,82

9/2 1 3.070 3177,45

9/1 0 3.068 3175,38

KADROLU ÖĞRETMEN İÇİN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2018 yılında öğretmenlere ödenen net ek ders ücretleri de şöyle oldu:

Kadrolu Öğretmen: 12.81 TL

Sözleşmeli Öğretmen: 10.97 TL

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