Kayyumlardan enflasyon kampanyasına destek

TMSF Başkanı Gülal, "TMSF kayyumunda yönetilen perakende şirketleriyle, güçlü ve etkin şekilde Enflasyonla Topyekun Mücadele’ye katılacağız." dedi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, perakende sektörünün önemli devlerinin TMSF kayyumluğunda yönetildiğini söyleyerek, enflasyonla mücadelede ellerindeki markalarla yüzde 10’un üzerinde bir rakamla bu sürecin içinde olacaklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun 15 yılın zirvesine çıkması ardından, dün “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nı açıklarken, reel sektör de bu mücadele kapsamında yüzde 10 fiyat indirimine gitme kararı aldı.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, enflasyonla mücadele kapsamında, “Bunu daha yukarı çekmek için çalışma başlattık, inşallah yüzde 10’un daha üzerinde bir rakamla bu süreçte güçlü ve etkin olarak yer alacağız. Elimizdeki yapı kuvvetli, bilinen markalar perakende sektörünün önemli devleri TMSF kayyumluğunda yönetiliyor” dedi.

Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından, hükümet darbe girişiminin arkasında bulunduğunu açıkladığı Fethullah Gülen cemaati ile bağlantısı olduğu şüphesiyle aralarında Boydak Holding, Kaynak Holding, Koza İpek Holding, Dumankaya ve Fi Yapı’nın da olduğu birçok şirkete kayyum olarak atanmıştı.

Gülal Boydak Holding’e yönelik de bilgi vererek, “Boydak Holding’in üçüncü çeyrekte cirosu 2017’nin ilk üç çeyreğine göre yüzde 8.3, karlılığı yüzde 23 arttı. En önemlisi şirketlerin EBİTDA değeri yüzde 30 arttı. Devraldığımızdan bugüne baktığımızda Boydak Holding aktif olarak yüzde 27-28 seviyesinde büyüdü” dedi.

Gülal genel olarak şirketlerin aktif olarak yüzde 17 büyüdüğünü, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen TMSF yönetiminde irtifa kaybeden bir şirket olmadığını belirtti.

REUTERS