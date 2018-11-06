KESK’ten asgari ücret açıklaması!

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, asgari ücretle ilgili, "Asgari ücret sadece işçileri ilgilendiren bir konu değil. Toplumundaki tüm kesimlerin alacağı ücret ve refah durumu tamamen bundan belirleniyor. Dolayısıyla bu konuda biz DİSK'le yan yana mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Gezen, sendikasının Afyonkarahisar İl Temsilciliğinde düzenlediği basın toplantısında, kentte ekonomik anlamda gözlem yapmak için konfederasyona bağlı iş yerlerinde çeşitli ziyaretler yaptıklarını söyledi. İLGİLİ HABER 'Asgari ücret 2 bin TL olsun' talebi Kamu emekçilerinin, 2017’de imzaladığı toplu iş sözleşmesinden kaynaklı yılın ikinci yarısı için yüzde 3,5 oranında zam alması gerektiğini belirten Gezen, toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi, enflasyondan kaynaklı kayıpların karşılanması, ek zam talepleri, 3600 ek gösterge ve vergi dilimleriyle ilgili talepleri için ilerleyen süreçte konfederasyonlarının İzmir, Samsun, Adana, Diyarbakır ve İstanbul’da bölge mitingleri düzenleyeceklerini bildirdi. Gezen, “Asgari ücret sadece işçileri ilgilendiren bir konu değil. Toplumundaki tüm kesimlerin alacağı ücret ve refah durumu tamamen bundan belirleniyor. Dolayısıyla bu konuda biz DİSK’le yan yana mücadelemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu. AA

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