Maaşı milli gelirin altındaki öğretmen nasıl geçinecek?

Dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra eden öğretmenler geçim savaşı veriyor. Temmuz itibariyle 9/1 dereceye sahip bir öğretmenin maaşı ek ders ücretleriyle 4.153 TL oldu. Güncel kur ile öğretmen maaşı 9.403 dolar yapıyor. 2017’de milli gelirimiz 10 bin 597 dolardı.

Bugün öğretmenler günü… Türkiye'de öğretmen olmak zor. Kalabalık sınıflar yurdun ücra köşelerindeki fiziki ve teknik imkansızlıkların getirdiği yetersiz eğitim koşulları öğretmenleri zorluyor.

EN FAZLA PARAYI LÜKSEMBURG ÖDÜYOR

30 ülkenin bulunduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) rakamlarına göre Türkiye ilkokul öğretmenlerine yıllık en düşük ücret ödeyen ülkeler arasında sondan 5. Sırada. Listenin birinci sırasında ise yıllık 122 bin dolar ile Lüksemburg bulunuyor. Lüksemburg'da 10 yılı aşkın bir tecrübeye sahip öğretmenin aylık maaşı 10 bin 160 dolar ediyor.

MAAŞLARI 2017 MİLLİ GELİRİNİN ALTINDA

İkinci sırada yıllık 84 bin dolar ile İsviçre, üçüncü sırada ise yıllık 79 bin dolar ile Güney Kore bulunuyor. Temmuz ayında yapılan zam ile öğretmen maaşı (derece 9/1+ek ders ücreti) 4.153 TL'ye çıktı. Bu güncel dolar/TL kuruna bölündüğünde 9.403 dolar yapıyor. 2017 yılında milli gelirimiz 10.597 dolar olarak hesaplanmıştı.

Türkiye'de 920 bini aşkın öğretmen yaklaşık 18 milyon öğrenciyi geleceğe hazırlıyor.