Mark Zuckerberg’ün başı ciddi dertte

Trump'ın eski danışmanının 50 milyon Facebook kullanıcısının verileri üzerinden seçim kampanyasını düzenlediği iddiaları ABD'de gündeme bomba gibi düştü. ABD senatosu ve İngiltere parlamentosu Mark Zuckerberg'ü ifade vermeye çağırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski stratejisti Steve Bannon'a ait olan Cambrigde Analytica isimli bir şirketin 50 milyon Facebook kullanıcısının bilgisini kullanarak seçim kampanyasında kullandığının ortaya çıkması ABD'de büyük bir skandalı ortaya çıkardı.

İNGİLTERE’DE İFADE VERSİN

Financial Times’ın haberine göre; Facebook'un başkan yardımcısı Paul Grewal iddiaların doğru olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.İngiliz milletvekili Damian Collins ise Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'e ağır eleştirilerde bulundu. Collins Brexit referandumunda da Facebook'un diğer veri şirketlerine bilgi sağladığını söylerken Mark Zuckerberg'ün Londra'ya gelen İngiltere parlamentosunda ifade vermesini istedi.

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‘VERİLERİ KULLANMIYORUZ’

Collins, “Mark Zuckerberg Facebook sayfasının arkasına saklanmayı bıraksın” diyerek Facebook'un CEO'sunun sık sık iddialara Facebook üzerinden cevap vermesini eleştirdi. Cambridge Analytica'nın CEO'su Alexander Nix geçen hafta İngiliz parlamentosunda ifade vererek firmasının Facebook verilerini kullanmadığını söylemişti.

ABD’DE İFADEYE ÇAĞIRIYOR

Nix yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Elimizdeki Facebook verilerini dataların Facebook'un kullanım standartlarından saptığını anladığımız anda sildik. İngiltere'den de Zuckerberg'e yoğun tepkiler var. Minnesota senatörü Amy Klobuchar da Zuckerberg'ü senatoda ifade vermeye çağırıyor. Facebook Cuma günü Cambrigde Analytica'ya veri sağladığı ifade edilen bir şirketin platforma erişimini yasakladı.