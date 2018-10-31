Menevşe: Piyasa, birbirine borç ve alacaklarını erteleyerek yürüyor

Piyasalarda son aylarda ivmesini yükselten olumsuz gidişat, Anadolu’daki iş dünyasının temsilcilerine uzun zamandır süren sessizliklerini bozdurmaya başladı. Güney’in ekonomik üssü olan Adana’da, Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, ekonominin istikrar kazanması ve çalkantılardan kurtulması adına hükümetin aldığı kararları desteklediklerini ancak ciddi kaygılar yaşadıklarını belirtti.

Ceyhun Özgönül – SÖZCÜ

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe yaşanılan sıkıntıların iş aleminin geleceğe bakışında ve beklentilerinde olumsuzluklar oluşturduğunu söylemeden geçemeyeceğini belirterek, “Yüksek faiz- yüksek kur, malların fiyat-maliyet dengesini bozdu. Oluşturulan işletme karı faiz giderlerini çoğu zaman karşılayamıyor. Piyasalar daraldı, cirolar ve karlar azaldı. Finansa ulaşmada sıkıntı çekiyoruz. Finans sektörü, reel sektöre şaşı bakıyor. Burada kamu bankalarını ayırt etmek istiyorum. Taze krediye erişim mümkün değil. Eski kredilerin yenilenmesinde nazlı davranılıyor. Krediye ulaşmada zorlanan işletmeler birbirlerine olan borç ve alacaklarını erteleyerek nakit sıkıntılarına çare olmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

KONKORDATOLARIN ARTMASI TEDİRGİNLİK YARATIYOR

Borçların yeniden yapılandırılmasında öngörülen çerçeve anlaşmasının 100 milyon TL üstündeki borçlar için olduğunu ancak 100 milyon TL’nin üzerinde borcu olan firma sayısının çok fazla olmadığını kaydeden Menevşe, şöyle devam etti:

“Bilhassa KOBİ ölçekli işletmelerde borç miktarı 100 milyon TL’nin altındadır. Şimdi bu KOBİ’lerin borçlarının yeniden yapılandırılması söz konusu olmayacak mı? Bu limitin 15 milyon TL olarak aşağılara çekilmesini ve en önemlisi çerçeve anlaşmasının yasal hale gelmesini bekliyoruz. BSMV gibi kredinin maliyetini artıran unsurlara bir süre ara verilmesini hatta faiz iade sisteminin getirilmesini talep ediyoruz. Konkordato taleplerinin artması piyasalarda tedirginlik yaratıyor. Borçların yeniden yapılandırılmasının yasal hale getirilmesi, konkordato yerine ikame edilmesi düşünülmeli.”