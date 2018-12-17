Milli piyango biletleri ne kadar? Yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları…

Milli Piyango'nun en çok ilgi gösterilen çekilişi yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ve bilet fiyatları belli oldu. Zengin olma hayali kuranlar bilet gişelerinde kuyruklar oluşturuyor. Peki Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar oldu? Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları belli mi?

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM

Geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.

Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor.

Milli Piyango yılbaşı özel çekişinde de vatandaşlar artık bayiler önünde uzun kuyruklar oluşturmak yerine, ülke çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de bu biletleri temin edebilecek.

SAYISAL LOTO BİLETİ GÖRÜNÜMÜNDE

Yeni nesil Milli Piyango biletlerinin görünümü Sayısal Loto biletlerine benziyor ve üzerinde “Milli Piyango bileti” ifadesi yer alıyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.

Sayısal oyun makinelerinde de vatandaşlar aynı basılı biletlerde olduğu gibi çeyrek, yarım ya da tam bilet yanında düz ve karışık seri bilet satın alabiliyor. Bu makinelerde vatandaşlar, son 5 rakamına kadar biletleri talep edebiliyor. İsteyen vatandaşlar, evlilik ve doğum günü gibi tarihlerin rakamlarına göre çeyrek, yarım ya da tam bilet bastırabiliyor.

Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.

Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek.