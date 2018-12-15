Palandöken: “Doğalgaz indirimi vatandaşa da yansımalı”

BOTAŞ’ın gaz santrallerine yapmış olduğu indirimin vatandaşa da yansıması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu kış mevsim normalleri olarak sert geçecek. BOTAŞ’ın gaz santrallerine yapmış olduğu indirimin kullanıcılara da yansıması herkesi rahatlatır. Aynı zamanda BOTAŞ’ın uyguladığı indirim ile elektrik üretim maliyetinin de düşeceğinden vatandaşın ve esnafımızın elektrik faturalarına da bu indirim yansımalı. İndirimin faturalara yansıması ile yeni yıla bir nebze de olsa herkesim rahatlamış olarak girecek" dedi.

Kış aylarında doğalgaz indiriminin vatandaşın ekonomisini rahatlatacağını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “BOTAŞ gaz santrallerine Ocak ayı başı ile Mart ayı sonu arasında bin metreküp başına bin 550 TL üzerinden verilen gaz fiyatını yüzde 4 indirim ile bin 485 TL'ye verecek. Yapılan bu indirim elektrik üretim maliyetinde de bir düşüş sağlayacağından halkın ve esnafın kullandığı elektrik fiyatlarına indirim olarak yansıtılmalı. Öte yandan BOTAŞ elektrik şirketlerine uygulamış olduğu indirim oranında esnafa ve vatandaşa indirim sağlamalıdır. Kışın havanın geç aydınlanması ve erken kararması nedeniyle esnafımız da vatandaşımız da elektriği daha çok tüketiyor. En önemlisi kararan sokakları esnafımız aydınlatmasına biraz olsun elektrik şirketleri de katkı koymalı. Havaların da soğuması ile doğalgazı da en çok tükettiğimiz zamanlar bu zamanlarda yapılacak indirim esnafımıza ve halka az da olsa rahatlatacaktır” ifadelerini kaydetti.

“İNDİRİMLER ENFLASYONUN DÜŞMESİNDE ÇOK ETKİLİ”

Yeni yıla ekonomik olarak iyi bir başlangıç için indirimin önemine değinen Palandöken, “Esnaf da vatandaş da indirim bekliyor çünkü kur dengesizliğinin getirdiği olumsuz şartlardan kurtulmuşken, yeni bir yıla giriyorken daha umutlu girmek istiyorlar. En çok tüketen ve en çok ödeyen kesim olan esnafımız ve halkımız için elektrik, su, doğalgaz ve akaryakıt gibi en temel tüketimlerde indirim yapılmalı. Çünkü bu indirimler enflasyonu düşürür, ekonomik büyümeye olumlu ve önemli katkıda bulunur. Yıl içerisinde peş peşe birçok temel tüketim kalemlerinde yapılan zamlar şimdi rahatlamış bir dönemdeyken indirim olarak geri dönmeli” dedi.

İHA