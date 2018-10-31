Resmi Gazete’de makam arabası düzenlemesi

Devletin tasarruf tedbirlerini art arda hayata geçirdiği bir dönemde Resmi Gazete'de yer alan bir düzenleme dikkat çekti. Buna göre Cumhurbaşkanlığı'na bağlı başkanlıkların yabancı menşeili makam arabası almasının önü açıldı.

Resmi Gazete'de yer alan 261 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre kamuya makam arabası almanın koşulları değiştirildi.

237 sayılı taşıt kanununun 1. Maddesinin birinci fıkrasına yapılan bir ekle Cumhurbaşkanlığı'na bağlı başkanlıkların yabancı menşeili makam otomobili ve station-wagon cinsi taşıt satın alabilmesinin önü açıldı.

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 11 başkanlık bulunuyor.

2019’DA 180 BİN TL OLMASI BEKLENİYOR

Devletin alacağı bir makam otomobilinin 2019 yılında 180 bin TL 2021 yılında ise 196 bin 900 TL olması bekleniyor. Üç yıl içerisinde otomobile yüzde 9 zam gelmesi bekleniyor. Yeni Ekonomi Programı’nda enflasyonun bu yıl yüzde 20.8, gelecek yıl ise yüzde 15.9 olması tahmin ediliyor.