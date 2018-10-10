Sağlık ve sigorta yöneticileri ‘Etik ve İtibar’ı konuşacak

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) 6. Ulusal SASDER Kongresi’ni “Etik” ve “İtibar” ana temasıyla 1-4 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya Susesi Luxury Resort Otel’de gerçekleştirecek.

Bu yıl düzenlenecek olan Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 6.Ulusal Kongre'nin ana temasının “Etik ve İtibar” olduğunu dile getiren SASDER Yönetim Kurulu Başkanı Sermet Erdem, “Her yıl katılımcı profili genişletiyor ve daha fazla sektör paydaşını bir araya getiriyoruz. Bu yılki kongremiz de geçmiş kongrelerde olduğu gibi zengin bilimsel programı ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek” dedi.

Her sektörde özenle benimsenmesi ve uygulanması gereken etik ilkelerin sağlık ve sigorta sektörlerinde de büyük bir önem arz ettiğine dikkat çeken Erdem, ”Etik ilkelere bağlı hareket etmek ve sağlıklı bir şekilde devam ettirmek, firmalara, kurum ve kuruluşlara hiç kuşkusuz uzun vadede değer ve itibar katacaktır” diye konuştu.

SEKTÖRÜN TÜM PAYDAŞLARI BİR ARADA

Sağlık Bakanlığı,SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu)yetkilileri, Tıp ve Sağlık Yönetimi Fakülte Dekanları, Sağlık Kurumları ile Sağlık ve Sigorta şirketleri yetkililerinin konuşmacı olarak katılacağı Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 6.Ulusal Kongre'nin açılış konuşmasını SASDER Yönetim Kurulu Başkanı Sermet Erdem ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur gerçekleştirecek.

1-4 Kasım'da Antalya'da 6. kez katılımcılarına kapılarını açacak olan kongrede “Özel Sağlık Sigortacılığının Sürdürülebilirliği ve Taraflara Düşen Rol / Sorumluluklar”, “Sağlık Sektörü ve Etik”, “Sağlık Hizmet Paydaşlarının İtibarı ve Toplumsal Algı” ve “Sağlık Politikalarında Toplum Yararı ve Etik Yaklaşım” konularının ele alınacağı ulusal kongre, 3 Kasım akşamı sona erecek.