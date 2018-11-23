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Samsung’un patronu eğilerek özür diledi

Samsung Electronics'in Yönetim Kurulu Başkanı Ki Ki-nam üretimde çalışan işçilerin yaşadığı sağlık sorunlarından ötürü basın toplantısında eğilerek özür diledi. Hafta başında yaşanan Nissan skandalından dolayı da Nissan'ın CEO'su eğilerek özür dilemişti.

Sozcu.com.tr
android-time 13:09
Haberler Ekonomi
Samsung’un patronu eğilerek özür diledi
Samsung Electronics'in Yönetim Kurulu Başkanı Ki Ki-nam üretimde çalışan işçilerin yaşadığı sağlık sorunlarından ötürü basın toplantısında eğilerek özür diledi. Hafta başında yaşanan Nissan skandalından dolayı da Nissan'ın CEO'su eğilerek özür dilemişti.

Samsung Electronics’in yönetim kurulu başkanı  Ki Ki-nam Samsung’un üretim yaptığı fabrikalardaki kötü çalışma koşulları nedeniyle hastalanan işçilerden ve işçi yakınlarından özür diledi.

Reuters’ın haberine göre Ki-nam hastanalanan işçilerin tazminatlarının yatırılacağını söyledi. Kim, çalışma ortamında mağdur olan işçiler için son derece üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Kim, “Meslektaşlarım ve yakınları büyük acılar çekti ancak daha önce bu konu ile ilgilenmekte başarısız olduk” diye konuştu.

Hafta içi Nissan'ın Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'ın yaptığı yolsuzluk adına özür dileyen Nissan CEO'su Hirakawa eğilerek özür dilemişti. Fotoğraf/Reuters

Hafta içi Nissan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn’ın yaptığı yolsuzluk adına özür dileyen Nissan CEO’su Saikawa eğilerek özür dilemişti. Fotoğraf/Reuters

Özellikle çip ve sıvı kristal ekran üretim bantlarında çalışan işçilerde akciğer rahatsızlıkları meydana geliyor.

Samsung ve mağdur işçilerin temsilcileri arasında, mesleki hastalıkların tazmin edilmesine ilişkin bir anlaşma imzalandı.

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Son güncelleme: android-time 13:1423.11.2018
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