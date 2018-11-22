Nissan Ghosn’u görevden aldı!

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın Yönetim kurulu bugün, Carlos Ghosn için toplandı. Toplantı sonucunda ünlü yönetici Carlos Ghosn'u görevinden aldığını belirtildi. Haber Japonya'nın resmi yayın kuruluşu NHK'da yer aldı.

Ghosn’un görevden alınması, Renault-Nissan ortaklığının gidişatına gölge düşürüyor. Ghosn aynı zamanda Renault’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su. Nikkei gazetesinin haberine göre, yönetim kurulu aynı zamanda Greg Kelly’yi temsilci direktörü görevinden aldı. Nissan Motor’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ghosn şirket parasını kişisel amaçlı kullandığı ve gelirini eksik beyan ettiği gerekçesiyle Pazartesi günü tutuklanmıştı.

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