Nissan Ghosn’u görevden aldı!

Ghosn’un görevden alınması, Renault-Nissan ortaklığının gidişatına gölge düşürüyor. Ghosn aynı zamanda Renault’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su. Nikkei gazetesinin haberine göre, yönetim kurulu aynı zamanda Greg Kelly’yi temsilci direktörü görevinden aldı. Nissan Motor’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ghosn şirket parasını kişisel amaçlı kullandığı ve gelirini eksik beyan ettiği gerekçesiyle Pazartesi günü tutuklanmıştı.
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