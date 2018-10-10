Şeyhmus Tatlıcı’nın kızına haciz

Piyasalarda gayrimenkul zenginliği ile bilinen, 2012 yılında vefat eden merhum iş insanı ŞeyhmusTatlıcı’nın kızı Gülşen İlter’in borcundan dolayı 'Tatlıcı'ların Kanlıca'daki yalısının bir bölümüne haciz geldi.

74 yaşında hayatını kaybeden ve ailesine 1.5 milyar dolarlık servet bırakan iş insanı Şeyhmus Tatlıcı’nın kızı Gülşen İlter’e haciz geldi. Boğazın nezih semtlerinden Kanlıca'da bulunan yalının 1/60 hissesi için Beykoz İcra Müdürlüğü'nce yaptırılan değer tesbiti sonucu 460 metrekarelik alanda yer alan yalı ve müştemilat icradan dolayı açık artırma ile satışa çıkarıldı.

20 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Bölgede yaptığımız araştırmalara göre yalının piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon dolar civarında olduğu uzmanlarca belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bosforce Yönetici Ortağı Ulvi Özcan sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada ‘'Yalının içini gezmedim ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla güzel ve bakımlı bir yalı. Bugünkü piyasa koşullarında fiyat vermek oldukça zor olsa da iyi bir yalının her zaman piyasaya çıkmayacağını göz önüne almak gerekli. Ama hisse satışı zor bir iş muhtemelen ortaklarından biri alabilir'' ifadelerini kullandı.

Beykoz İlçesi Kanlıca Mahallesi 116 ada 2 parsel sayılı gayrimenkulün içerisinde Halide Edip Adıvar Caddesi numara 15 adresiyle anılan etrafı duvarlarla çevrili, havuzlu 400 metrekare taban alanlı 2 katlı yalı ve 60 metrekare taban alanlı yalıda çalışan görevlilerin bulunduğu tek katlı bir yapı bulunuyor. Yalı hissesinin birinci satış günü 06 Kasım da olacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde İkinci satış günü 4 Aralık´ta yapılacak. Satış yeri ise Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi´nde olacak.

2012 YILINDA VEFAT ETTİ

Yaklaşık 1.5 milyar dolarlık serveti bulunan iş insanı Şeyhmus Tatlıcı, 1938’de Diyarbakır’da doğdu. Ağabeyi Salih Tatlıcı ile birlikte iş hayatına tatlıcılık yaparak atıldı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde aralarında “Tat Towers” ve “Sapphire Gökdeleni” gibi birçok gayrimenkulün bulunduğu büyük bir servetin sahibi oldu. 9 çocuk 15 torun sahibi 74 yaşındaki Şeyhmus Tatlıcı, 16 Haziran 2012 günü öğle saatlerinde tatilini geçirmek için gittiği Bodrum’un Göltürkbükü Beldesi’ndeki yazlığında yaşamını yitirdi.

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