Şekerin zararı 70 milyon, Gökçek’in ki 1.5 milyar

Hükümet, satmayı planladığı 14 şeker fabrikasının geçen yılki zararını 70 milyon lira olarak açıkladı. Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Ankapark’a harcadğı para ise 1 milyar 563 milyon lira oldu.

CHP Ankara Miletvekili Levent Gök, “Bir yandan ‘70 milyon lira zarara uğradı' diye şeker fabrikalarını satıyorsunuz, diğer yanda sadece Ankapark'a 1 milyar 563 milyon harcandı'' diye konuştu.

Gök, TBMM'de yaptığı açıklamada, 24 yıl kenti yöneten Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en borçlu beleyesi olduğunu dile getiren Gök, “Vergisini de ödemeyip, vergi yüzsüzleri listesinde 6'ncı sıradadır. Ankaralılar en pahalı su ve doğal gazı kullanıyor” dedi. Ankara'da 23 yıl süreyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan ve zorla istifa ettirilen Melih Gökçek, arkasında ne yapılacağı bilinemeyen ve sürekli para yiyen, “Ankapark Mirası” bıraktı. Gökçek, 2013 yılında “Ankapark, Ankara'ya yılda 10 milyon turist getirecek. Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğiz'' diyerek oyun parkı yapmaya kalktı. Parka bugüne kadar 1.5 milyar lira harcandı. 240 adet Dinozor maketine 10 milyon lira yatırıldı. Park bitmedi, Gökçek de gitti” diye konuştu.

741 milyon liraya daha ihtiyacı vardı

Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise projenin bitirilebilmesi için 741 milyon lira daha isteyen Ankapark Projesi'nin askıya alındığını da hatırlattı. Candan, “Ankapark bitirilse bile işletme giderleri 1 milyar liraya mal olacak. Paris'teki Disneyland bile yılda 18 milyon ziyaretçiye rağmen zarar ediyor” diye konuştu.