Son dakika… SGK’dan prim borçlularına yapılandırma

Son bir yılda borcunu ödemeyene yeni taksit imkanı tanındı. Vatandaşlar prim borçlarını maksimum 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini sonrasında ise “çok zor durum” halinin inceleneceğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu kapsamda işverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler” açıklamasında bulundu.

100 Günlük Eylem planı kapsamında işverenlere kolaylık sağlamaya ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uyumlu işveren düzenlemesinin hayata geçirildiğini böylece işverenlerin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırabileceklerini duyurdu.

SGK TARAFINDAN NE ŞEKİLDE YAPILACAK?

Bakan Selçuk, iyi niyetli ve yükümlülüklerini yerine getirmesi karşın elde olmayan nedenlerle bazen primlerini süresinde ödeyemeyen işverenlere bir çok kolaylık getirildiğini ifade etti ve düzenlemeden yararlanabilecek uyumlu işverenlerin tespitinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ne şekilde yapılacağını açıkladı” “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak, Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmak, Buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmak.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Uyumlu işverenlerimiz aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecek, 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek” Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini sonrasında ise “çok zor durum” halinin inceleneceğini belirten Bakan Selçuk, “Bu kapsamda işverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “İşverenlerimiz ne kadar güçlü olursa istihdamımızda aynı oranda güçlenecektir” “İşverenlerimizin omuzlarındaki yükü bölüşerek geleceğimizi refahla inşa etmeye devam ediyoruz” diye konuşan Bakan Selçuk, “Biliyoruz ki, işverenlerimiz ne kadar güçlü olursa istihdamımızda aynı oranda güçlenecektir” dedi.

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