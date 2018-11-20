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Son dakika… SGK’dan prim borçlularına yapılandırma

Son bir yılda borcunu ödemeyene yeni taksit imkanı tanındı. Vatandaşlar prim borçlarını maksimum 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini sonrasında ise “çok zor durum” halinin inceleneceğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu kapsamda işverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler” açıklamasında bulundu.

android-time 08:43
Haberler Ekonomi
Son dakika… SGK’dan prim borçlularına yapılandırma
Son bir yılda borcunu ödemeyene yeni taksit imkanı tanındı. Vatandaşlar prim borçlarını maksimum 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini sonrasında ise “çok zor durum” halinin inceleneceğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu kapsamda işverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler” açıklamasında bulundu.

100 Günlük Eylem planı kapsamında işverenlere kolaylık sağlamaya  ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirten Aile, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamda Sosyal  Güvenlik Kurumu tarafından uyumlu işveren düzenlemesinin hayata  geçirildiğini böylece işverenlerin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun  koşullarda taksitlendirerek yapılandırabileceklerini duyurdu.

SGK TARAFINDAN NE ŞEKİLDE YAPILACAK?

Bakan Selçuk, iyi niyetli ve yükümlülüklerini yerine getirmesi  karşın elde olmayan nedenlerle bazen primlerini süresinde ödeyemeyen  işverenlere bir çok kolaylık getirildiğini ifade etti ve düzenlemeden  yararlanabilecek uyumlu işverenlerin tespitinin Sosyal Güvenlik Kurumu  tarafından ne şekilde yapılacağını açıkladı” “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya  kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az  3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak, Başvuru tarihinden geriye doğru 3  yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet  beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi  olmak, Buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmak.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk  “Uyumlu işverenlerimiz aylık taksitler halinde prim borçlarını  ödeyebilecek, 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek” Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini sonrasında ise  “çok zor durum” halinin inceleneceğini belirten Bakan Selçuk, “Bu  kapsamda işverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını  ödeyebilecekler” açıklamasında bulundu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk  “İşverenlerimiz ne kadar güçlü olursa istihdamımızda aynı oranda  güçlenecektir” “İşverenlerimizin omuzlarındaki yükü bölüşerek geleceğimizi  refahla inşa etmeye devam ediyoruz” diye konuşan Bakan Selçuk,  “Biliyoruz ki, işverenlerimiz ne kadar güçlü olursa istihdamımızda  aynı oranda güçlenecektir” dedi.

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Son güncelleme: android-time 15:5020.11.2018
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