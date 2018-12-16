Siber saldırılar 10 trilyon dolarlık zarar verecek

Dijital dünyada yapılan siber saldırılar, dünya ekonomisine her geçen gün daha fazla zarar vermeye başladı. 2021 yılında toplam zararın 10 trilyon dolara ulaşacağı belirtiliyor.

İnternet üzerinden yapılan siber saldırılar günden güne artıyor. Organize hale gelen siber suç çeteleri, dünya genelinde en çok enerji, sağlık ve perakende sektörlerini hedef alıyor. Siber suçların 2021 yılında dünya ekonomisine vereceği zararın 10 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu saldırılara karşı koymak için yapılacak harcama ise 1 trilyon doları geçecek.

Türkiye ise siber saldırılar konusunda yeterli önlemleri alabilmiş değil. 2016 yılında Türkiye'de tespit edilen hedefli zararlı yazılımlar tüm Avrupa'nın yüzde 77'sine karşılık geliyordu. Türkiye'deki şirketlerin yüzde 80'inin de siber saldırılara karşı güvenlik açısından donanımsız olduğu ifade ediliyor.

2017 yılında WannaCry fidye yazılımının dünya ekonomisine verdiği zarar 8 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bu siber saldırının hastaneler ve otomotiv üreticileri başta olmak üzere birçok farklı alanda küresel etkileri oldu. Yine 2017 yılında Not- Petya zararlı yazılımı ise dünya ekonomisini 850 milyon dolar zarara uğrattı. Bu siber saldırının da nükleer santraller, limanlar, deniz taşımacılığı ve ilaç endüstrisi gibi birçok farklı alanda küresel etkileri oldu.

SAVAŞLAR SİBERDEN BAŞLAYACAK

Sigorta brokerlığı ve risk yönetimi alanında faaliyet gösteren Marsh'ın Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Siber Risk ve İş Sürekliliği Direktörü Burak Sadıç, dünyada adli suçların yerini siber suçların aldığını söyledi. Suçu “siber kapkaç” olarak tanımlayan Sadıç, “Siber saldırılarda 2000'lere kadar ABD öndeydi. Rusya ve Çin geç girdi. Ruslar, ‘Siber saldırılar çok tehlikeli. Gerekirse nükleer silah kullanırız' dedi” diye konuştu.

ŞİRKETLER GÜVENLİĞE BÜTÇE AYIRMIYOR

Dünya üzerinde çok ciddi siber suç örgütlerinin bulunduğunu anlatan Burak Sadıç, yüzlerce çalışana sahip bu örgütlerin, halkla ilişkiler ve insan kaynakları birimlerinin dahi olduğunu kaydetti. Sadıç, “Siber saldırı küresel suç haline geldi. Ülke belli değil. Almanya'ya yapılan bir saldırının kaynağı Avustralya gözüküyor. Sonra bakılıyor ki Romanya çıkıyor. Siber suçlara ülkeler de girmiş durumda. ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesi mesela. Devletler kendi ajanları ile saldırmaktansa siber kullanıyor” dedi. Siber saldırılar konusunda Türkiye'nin halen gerekli çalışmaları yapmadığına dikkat çeken Sadıç, şirketlerin bu konuya yeterli bütçe ayırmadığını söyledi. Türkiye'de bu konuda yetişmiş eleman eksikliği olduğunu ifade eden Sadıç, üniversitelerde programların açılmaya başlandığını aktardı. Sadıç, dünyada siber güvenlik alanında uzman çalışan açığının 3 milyonu bulduğunu belirtti.