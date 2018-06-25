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Şimşek seçim sonrası piyasayı yorumladı!

Türkiye'deki seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından güne düşüşle başlayan dolar/TL' ye ilk yorum Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi..." ifadelerini kullandı. Ancak saatler sonra Dolar/TL 4,58 seviyelerinden 4,72 seviyelerine yükselerek 'bu nasıl kutlama' dedirtti. 

android-time 15:17 25 Haziran 2018
Haberler Ekonomi
Şimşek seçim sonrası piyasayı yorumladı!
Türkiye'deki seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından güne düşüşle başlayan dolar/TL' ye ilk yorum Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi..." ifadelerini kullandı. Ancak saatler sonra Dolar/TL 4,58 seviyelerinden 4,72 seviyelerine yükselerek 'bu nasıl kutlama' dedirtti. 

24 Haziran seçimlerinden sonra düşüş kaydeden dolar/TL tekrar yükselişe geçerek 4.72 seviyesinin üstünü gördü. Seçim sonuçları ardından dolar/TL 4.58’i görmüştü. Doların bu tepkisi üzerin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Şimşek paylaşımında yaptığı açıklamada “Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi…”  ifadelerine yer verdi. Ancak Dolar/TL saatler sonra 4,72 seviyelerini gördü.

İşte Şimşek’in attığı o tweet;

 

 

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