Şimşek seçim sonrası piyasayı yorumladı!

24 Haziran seçimlerinden sonra düşüş kaydeden dolar/TL tekrar yükselişe geçerek 4.72 seviyesinin üstünü gördü. Seçim sonuçları ardından dolar/TL 4.58’i görmüştü. Doların bu tepkisi üzerin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Şimşek paylaşımında yaptığı açıklamada “Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi…” ifadelerine yer verdi. Ancak Dolar/TL saatler sonra 4,72 seviyelerini gördü.
İşte Şimşek’in attığı o tweet;
Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi… https://t.co/9FYp0p4uXU
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 24 Haziran 2018