Şimşek seçim sonrası piyasayı yorumladı!

Türkiye'deki seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından güne düşüşle başlayan dolar/TL' ye ilk yorum Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi..." ifadelerini kullandı. Ancak saatler sonra Dolar/TL 4,58 seviyelerinden 4,72 seviyelerine yükselerek 'bu nasıl kutlama' dedirtti.

24 Haziran seçimlerinden sonra düşüş kaydeden dolar/TL tekrar yükselişe geçerek 4.72 seviyesinin üstünü gördü. Seçim sonuçları ardından dolar/TL 4.58’i görmüştü. Doların bu tepkisi üzerin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Şimşek paylaşımında yaptığı açıklamada “Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi…” ifadelerine yer verdi. Ancak Dolar/TL saatler sonra 4,72 seviyelerini gördü. İşte Şimşek’in attığı o tweet; Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi… https://t.co/9FYp0p4uXU — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 24 Haziran 2018