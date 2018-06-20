Şimşek siyaseti bırakıyor mu?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Milletvekili adayı olmayı istemediğini belirterek, "Normal hayatı çok özledim. Sıradan bir insan olmayı, rahat bir şekilde yaşamayı çok özledim. Şu anda geleceğe ilişkin bir değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Seçilecek sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir konudur. Milletvekilliği noktasında artık bir tercih yapmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Sıradan bir insan olmayı, rahat bir şekilde yaşamayı çok özledim.” dedi. Dün akşam CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Şimşek, “Makam mevki derdim hiç yok. Ülkeye hizmet noktasında rahmetli babama bir sözüm var. O sözümü yerine getirdim. Bu konuda tereddütüm yok. ” ifadelerini kullandı.

ʻʻ Normal hayatı çok özledim. Sıradan bir insan olmayı, rahat bir şekilde yaşamayı çok özledim. Ciddi bir fedakarlık gerektirdi. Çünkü hakikaten profesyonel, iyi, oturmuş bir düzeni bırakıp gelmiştim. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Şimşek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Milletvekili olmama benim şahsi tercihim oldu. Böyle bir arzum vardı. Tabi ki bu güzel ülkeme, millete hizmetten hiç kimse kaçamaz. Ama ben hiçbir zaman samimi olarak söylüyorum buraya gelirken de buradayken de, son 11 yıldır, ben hiçbir zaman buraya bir makam mevki amacıyla gelmedim. Normal hayatı çok özledim. Sıradan bir insan olmayı, rahat bir şekilde yaşamayı çok özledim. Ciddi bir fedakarlık gerektirdi. Çünkü hakikaten profesyonel, iyi, oturmuş bir düzeni bırakıp gelmiştim. Büyük bir onur, büyük bir gurur. Eksiklerimiz mutlaka vardır. Eminim hatalarım vardır. Geldim küresel kriz başladı. Oradan çıktım başka şeyler başladı”

‘MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN BİR TERCİH YAPTIM’

Şimşek, yeniden yurt dışına çıkışın söz konusu olup olmayacağı sorusu üzerine ise “Şu anda geleceğe ilişkin bir değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Seçilecek sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir konudur. Milletvekilliği noktasında artık bir tercih yapmış durumdayım.” yanıtını verdi.

Döviz kurundaki gelişmeleri de değerlendiren Şimşek, son dönemdeki dalgalanma için, “Bu son dalga küresel bir dalga. Liranın nispeten, başka para birimlerine oranla, dirençli kaldığı bir süreç. Faiz artışından önce, Türkiye’ye özgü para politikasının enflasyon karşısında yeterince güçlü bir duruş sergilemediğinden dolayı bir endişe vardı. O endişe çok hızlı bir şekilde fiyatlanıyordu. O kısmen Türkiye kaynaklıydı ama biz onu çözdük.” diye konuştu. Turizm konusunda “2017’te 3’te 1 düzeyinde çok güçlü bir toparlanma var. Bu sene de buna ilave yüzde 28 civarında bir artış olacak. Bu sayı anlamında bütün dönemlerin rekorunu kıracağız demek.” diyen Şimşek, siyasete devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya ise “Makam mevki derdim hiç yok. Ülkeye hizmet noktasında rahmetli babama bir sözüm var. O sözümü yerine getirdim. Sıradan bir insan olmayı, rahat bir şekilde yaşamayı çok özledim.” ifadelerini kullandı.