Snapchat’a Rihanna tokadı! Yüzde 4 düştü

Sosyal medya uygulamsı Snapchat'te yayınlanan bir reklam büyük tartışma yarattı. 2009 yılında erkek arkadaşından şiddet gören dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nayı konu alan reklamın ardından ünlü yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden Snapchat'a tepki gösterdi. Rihanna'nın bu açıklamasının ardından Snapchat hisseleri yüzde 4 oranında değer kaybetti. Şubat ayında ise ABD'li reality show yıldızı Kylie Jenner’ın Snapchat’i artık kullanmadığını açıklamasının ardından, şirketin hisse senetleri yüzde 8 oranında düşüş yaşamıştı.

Sosyal paylaşım uygulaması Snapchat, Rihanna ve Chris Brown'un görüldüğü bir mobil oyun reklamını yayınlayarak, kullanıcılarına “Rihanna'yı tokatlamayı mı yoksa Chris'e yumruk atmayı mı tercih edersin?” diye sordu. nytimes.com’un haberine göre, 2009 yılında erkek arkadaşı Chris Brown tarafından şiddet gören Rihanna, söz konusu reklamın ardından sosyal medya hesabı üzerinden Snapchat’a tepki gösterdi.

‘KENDİNİZDEN UTANIN’

Rihanna söz konusu paylaşımında, “Buna cahillik demek isterdim, ama o kadar aptal olmadığınızı biliyorum! Aile içi şiddet mağdurlarını utandırmak ve bu olguyla dalga geçmek için para harcadınız. Tepkim, kişisel hislerimle alakalı değil, çünkü bundan utanmıyorum. Ancak siz, beni, aile içi şiddet mağduru tüm kadınları, çocukları ve erkekleri ortaya atarak, bizi aşağıladınız. Kendinizden utanın!” ifadelerini kullandı.

‘KAYIP YÜZDE 4’

Rihanna’nın bu paylaşımından sonra ise Snapchat hisselerinde yüzde 4 oranında bir düşüş yaşandı.

SNAPCHAT’TEN AÇIKLAMA

Snapchat sözcüsü, konu hakkında yaptığı açıklamda, “Bu reklam iğrenç ve hizmetimizde asla görünmemeliydi.” ifadelerini kullandı. Çok üzgün olduklarını belirten sözcü, korkunç bir hata yaptıklarını belirterek, “Bunun nasıl olduğunu araştırıyoruz, böylece bir daha asla gerçekleşmeyeceğinden emin olabiliriz.” dedi.