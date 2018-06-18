Son 10 yılda 2,2 milyon bekar kendi evine çıktı

Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Uytun, "Kira yüksek olunca tek başına yaşamayı düşünen bekarlar da '1+1 olsun benim olsun. 4-5 yıl oturacağım nasıl olsa' diyerek o evi alma yoluna gidiyor." dedi.

Hafele Türkiye’nin “Satılan ve Kiralanan Konutlarda Bekarların Yeri” araştırmasına göre son 10 yılda hızla artan kiralar bekarları ev sahibi yaptı. Son 10 yılda 2,2 milyon bekar tek başına eve çıkarken, bunların yüzde 60’ının bu konutu aldığı tahmin ediliyor.

Türkiye’nin önde gelen yapı ve mobilya sistemleri şirketi Hafele’nin Eurostat verilerinden yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de tek başına yaşayan bekarların sayısı 2007’de 1,3 milyon seviyesindeyken bu rakam 2017’de 3,5 milyona yaklaştı.

Son 10 yılda (2008-2017) 2,2 milyona yakın bekar kendi evine taşınırken, bunların yüzde 60’ının satın alma yoluyla bu konutlara taşındığı tahmin ediliyor.

Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’de 2007 yılında hane halklarının yüzde 7,3’ünü bekarlar oluştururken, bu oranın 2017 yılında yüzde 15,1’e yükseldiğini, bekar olarak yaşayanların sayısının ise 1,3 milyondan 3,5 milyona çıktığını söyledi.

Uytun, “Bu konudaki ana etken söz konusu dönemde kiralardaki yüksek artış ve gelir düzeyindeki yükseliş. Ayrıca konut sektörünün son yıllarda toplumun farklı kesimlerine yönelik geliştirdiği projeler bu yükselişteki önemli etkenler arasında.” dedi.

“SON 10 YILDA KİRALARDAKİ ARTIŞ ORTALAMA YÜZDE 115”

Uytun, son 10 yılda konut kira fiyatlarındaki artışın ortalama yüzde 115 olduğunu kaydederek, bu rakamın İstanbul gibi metropollerde daha yüksek rakamlara ulaşabildiğini söyledi.

Özelikle büyük üniversitelerin veya iş merkezlerinin bulunduğu bölgelerde tek başına yaşayanların oranının yüksek olduğunu dile getiren Uytun, “Bu durum kiralık eve talebi artırıyor. Bu yüzden kiralarda da artış yüksek oluyor. Doğal olarak kira yüksek olunca tek başına yaşamayı düşünen bekarlar da ‘1+1 olsun benim olsun. 4-5 yıl oturacağım nasıl olsa’ diyerek o evi alma yoluna gidiyor.” ifadelerini kullandı.

Uytun, Türkiye’de son 10 yılda yaklaşık 9,5 milyon adet konut satıldığını kaydederek, son dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle konut satışlarında rekorların devam edip etmeyeceğine ilişkin zihinlerde soru işareti oluştuğunu anlattı.

Ancak sektördeki potansiyelin çok yüksek olduğunun altını çizen Uytun, “2007’de Türkiye’deki hane halkı sayısının yaklaşık 18,3 milyon seviyesindeyken bu rakam 2017’de 23,1 milyona ulaşmış durumda. Türkiye’deki hane halklarının yüzde 51,9’unda en az bir çocuk bulunuyor. Bu oranla Türkiye, Avrupa’nın zirvesinde. Bu alanda AB ortalaması ise yüzde 29,6 seviyesinde.” diye konuştu.

Uytun, araştırmanın en dikkat çekici çıktılarından birisinin de hane halklarındaki bekar sayısındaki artış olduğuna dikkati çekerek, “2007’de bekar yaşayanların sayısı 1,3 milyon, oranı yüzde 7,3 iken 2017’de sayı 3,5 milyona, oran da yüzde 15,1’e yükselmiş durumda. Bu artarak devam edecek, sektörü bekarlar sırtlayacak. Çünkü Türkiye AB’de tek başına yaşayanlar oranında son sırada. İsveç’te bu oran yüzde 51,4 iken Danimarka’da yüzde 44,4, Litvanya’da yüzde 42,5, Finlandiya’da yüzde 41,3, Almanya’da yüzde 41,2.” ifadelerini kullandı.

“AB’DEKİ ORANA 4,3 MİLYON YENİ KONUTLA YÜKSELİRİZ”

Uytun, söz konusu yükselişe rağmen, Türk gayrimenkul sektörünün önünde hala kat edilmesi gereken çok ciddi bir yol olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bugün Avrupa’da bu alandaki rakamları analiz ettiğimizde, Türkiye olarak son sırada olduğumuzu görüyoruz. AB’deki 28 ülkede, tek başlarına yaşayanların oranı yüzde 33,6 seviyesinde. Türkiye’nin de yakın gelecekte bu seviyelere yaklaşacağını öngörüyoruz. Tabi bu aslında gayrimenkul sektörünün önündeki en büyük fırsatlardan bir tanesi. Bugün Türkiye’nin benzer bir orana sahip olması, aslında mevcut hane halkı sayısıyla 4 milyondan fazla yeni konut anlamına geliyor.”

Uytun, halihazırda AB’deki toplam hane halkı sayısının 221 milyonu aştığını kaydederek, bu hanelerde 74 milyonun üzerinde kişinin tek başına yaşadığını aktardı.

TÜRKİYE SON SIRADA İSKANDİNAVLAR ZİRVEDE

Türkiye, tek başına yaşayanlar sıralamasında son sırada. Tek başlarına yaşayanların hane halklarına oranı:

İsveç 51,4

Danimarka 44,4

Litvanya 42,5

Finlandiya 41,3

Almanya 41,2

Estonya 39,9

Hollanda 37,5

Bulgaristan 37,4

Avusturya 37,0

Letonya 35,4

Lüksemburg 35,3

Fransa 35,1

AB ortalaması 33,6

İtalya 33,1

Slovenya 32,8

Macaristan 32,5

Belçika 32,0

İngiltere 31,1

Yunanistan 31,0

Çekya 30,8

Romanya 27,9

İspanya 25,6

İrlanda 24,4

G.Kıbrıs 23,5

Polonya 23,5

Hırvatistan 23,3

Slovakya 22,5

Portekiz 22,1

Malta 19,7

Türkiye 15,1

AA