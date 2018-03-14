Son dakika… Avrupa Birliği’nden mülteci yardımı

Avrupa Komisyonu Türkiye'ye 3 milyar euroluk mülteci yardımını onayladı.

Deutsche Welle’nin haberine göre; Avrupa Sayıştayı, üyeliğe hazırlık amacıyla Türkiye’ye yapılan mali yardımlarda yıllardır hatalı davranıldığı uyarısında bulunmuştu Sayıştay’ın Türkiye’ye yardımlarla ilgili açıkladığı inceleme raporunda, mali yardımların yeterli koşullara bağlanmadığı ve mali yardım yetkisini kullanan AB Komisyonu’nun yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve sivil toplumun güçlendirilmesi projelerine yaptığı yardımların etkisinin sınırlı kaldığı belirtilmişti.

ANLAMAYI SÜRDÜRMENİN BİR ANLAMI YOK

AB Bakanı Ömer Çelik, geçtiğimiz aylarda Reuters haber ajansına özel bir röportaj verdi. Çelik, Türkiye’nin AB üyeliği hakkında “Ayrıcalıklı üye ve benzeri yaklaşımları ciddiye almıyoruz, Türkiye’ye kesinlikle böyle bir şey teklif edilemez” diye konuştu. Çelik, AB’nin Türkiye’ye sığınan mülteciler için vermeyi vaad ettiği ancak ödemediği 3 milyar euroluk yardım için “bu anlaşmayı sürdürmenin bir anlamı yok” ifadelerini kullanmıştı.