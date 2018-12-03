Son dakika… Bakan Albayrak’tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon rakamları sonrası açıklamalarda bulundu. Enflasyonda bir önceki aya göre yüzde 1.44 düşüş olduğunu söyleyen Albayrak, "Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon rakamları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Enflasyonda düşüş eğiliminin devam edeceğini söyleyen Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 1,44 düştü. Üretici Fiyatlarında da yüzde 2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 24.34’ten yüzde 20.72’ye geriledi. Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir.

Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur. Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır.

Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz. Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.

2019'da, özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile, tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız.