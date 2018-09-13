Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

SON DAKİKA: Berat Albayrak’tan faiz kararı açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı son dakika açıklamasında, orta vadeli ekonomi planının 20 Eylül'de açıklanacağını ve enflasyonun ekim ayında düşüşe geçeceğini duyurdu.

android-time 22:34 13 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
SON DAKİKA: Berat Albayrak’tan faiz kararı açıklaması!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı son dakika açıklamasında, orta vadeli ekonomi planının 20 Eylül'de açıklanacağını ve enflasyonun ekim ayında düşüşe geçeceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, faiz kararı ile ilgili “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı tartışması kapanmıştır” dedi. Albayrak “Orta vadeli program 20 Eylül’de açıklanacak” ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR…

İLGİLİ HABERMerkez Bankası faiz kararını açıkladı! AKP döneminin en yüksek artışıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı! AKP döneminin en yüksek artışıİLGİLİ HABERMuratoğlu: Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu düşünen var mı?Muratoğlu: Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu düşünen var mı?

 

Son güncelleme: android-time 22:5113.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar