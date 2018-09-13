SON DAKİKA: Berat Albayrak’tan faiz kararı açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı son dakika açıklamasında, orta vadeli ekonomi planının 20 Eylül'de açıklanacağını ve enflasyonun ekim ayında düşüşe geçeceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, faiz kararı ile ilgili “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı tartışması kapanmıştır” dedi. Albayrak “Orta vadeli program 20 Eylül’de açıklanacak” ifadelerini kullandı. AYRINTILAR GELİYOR… İLGİLİ HABER Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! AKP döneminin en yüksek artışı İLGİLİ HABER Muratoğlu: Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu düşünen var mı?